Воспитанники ДЭБЦ стали лучшими в конных соревнованиях

21 января в г. Челябинск, в конном клубе "Добрая лошадка" прошли соревнования "Первенство Челябинской области по адаптивной верховой езде" среди детей с особыми возможностями развития.

На старты в сложных погодных условиях решились приехать спортсмены из Миасса, Челябинска. Команда озерских детей из ДЭБЦ также стала участницей соревнований, этому не помешали мороз и снег.

Результаты соревнований очень порадовали озерчан. Воспитанники ДЭБЦ заняли следующие места:

1 место в программе "Рабочая тропа" – Вострикова Лиза;

4 место в программе "Выездка" - Хорев Кирилл, Беспалов Григорий и Вострикова Лиза.

Замершие, но довольные, ребята получили свои грамоты, медали и призы.

Ольга Смирнова, заместитель директора ДЭБЦ:

- Спасибо педагогу лаборатории коневодства и ветеринарии Мордавец Т.А., родителям и детям за выдержку, силу воли, стремление к победе. Мордавец Т.А. продолжает повышать свой педагогический уровень, обучаясь на кафедре ветеринарии в ФГБОУ ВО «Южно-Уральском государственном аграрном университете» (г. Троицк). А ее программа дополнительного образования по иппотерапии в региональном конкурсе ГБУ ДПО ЧИППКРО заняла призовое место.

Лошадь дает «солнечным» детям крылья. Возможность впервые почувствовать свое тело. Выйти на соревнования, победить, увидеть слезы радости и гордость в маминых глазах. Наконец, лошадь - просто верный, теплый друг. Лошадь – это не просто верный помощник человека, это «толерантное» животное, которое способно изменить судьбу человека с пожизненным диагнозом.

Информация и фото ДЭБЦ.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41492/