Челябинская область введет запрет на продажу никотинсодержащей продукции

Законодательное собрание Челябинской области оперативно отреагировало на сигнал, поступивший в ходе состоявшейся накануне «прямой линии» губернатора Алексея Текслера, и внесли в повестку последнего заседания законопроект по никотиносодержащей продукции.

Как сообщили в Заксобрании, в повестку внесён вопрос, касающийся ограничения на региональном уровне розничной продажи никотинсодержащей продукции в Челябинской области.

Накануне жительница области спросила у губернатора: «Что делается в школах для профилактики употребления снюса?». Алексей Текслер рассказал, что на эту проблему обратили внимание и на федеральном уровне, и на региональном. «Мы запретим торговлю никотинсодержащими смесями, - пообещал глава региона. - Мы уже разработали проект закона, запрещающего продажу снюса на территории Челябинской области и в ближайшее время внесем его в Заксобрание».

И уже сегодня Законодательное Собрание под председательством Владимира Мякуша, действуя во взаимодействии с главой региона, планируют узаконить запрет употребления некурительных видов табака (снюса) уже в этом году.

Как отмечают эксперты, никотинсодержащие смеси наносят вред здоровью и несут угрозу жизни нашим детям, приобретая масштаб эпидемии, и медлить нельзя, реагировать нужно оперативно.

Депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Челябинской области также вышли в Государственную Думу РФ с законодательной инициативой ввести полный запрет оптовой и розничной торговли снюсом.

Область надеется, что на федеральном уровне такие решения будут приняты, для того чтобы все правовые нюансы были закрыты.

Кроме того, в области планируют создать команды, которые будут изымать никотиносодержащие смеси из продажи. Соответствующие договоренности достигнуты между областными властями, силовым блоком, Роспотребнадзором. «Если мы видим, что дети травятся, то будем возбуждать уголовные дела. Реакция будет жесткая, правооохранители меня поддерживают», - заверил Алексей Текслер.

Губернатор также обращается к родителям, педагогам и управляющим компаниям, не быть равнодушными и включиться в борьбу с этим злом. «Мы сделаем все, чтобы с этой гадостью покончить, чтобы наши дети этим не травились», - пообещал губернатор в прямом эфире.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/chelyabinskaya-oblasti-vvedet-zapret-na-prodazhu-nikotinsoderzhashchey-produkcii