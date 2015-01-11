Пьяных нарушителей в России смогут отправлять на принудительное лечение

Нарушителей, которых неоднократно привлекали к ответственности за езду в пьяном виде или распитие спиртного в неположенном месте, предложили отправлять на принудительное лечение.

До 1 марта 2020 года МВД и Минюст пообещали проработать соответствующее предложение. Впоследствии они могут попасть в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Таким образом, суды будут иметь право направлять на обязательное лечение от алкоголизма тех, кто неоднократно нарушал закон в нетрезвом виде.

Помимо этого, таких людей могут обязать пройти диагностику, медицинскую либо социальную реабилитацию. Похожие меры уже действуют в отношении наркозависимых.

https://www.cheltv.ru/pyanyh-narushitelej-v-rossii/