«Вода под землей закипает». Такое в горах на Урале происходит впервые за 100 лет

На Урале формируется зона повышенной сейсмической активности. Она расположена в Челябинской области.

Длина этой зоны составляет 74 километра, а ширина – 15 километров. Такой геологический процесс зарегистрирован впервые с 1913 года, отмечают ученые.

Специалисты Института геофизики Уральского отделения Российской академии наук провели исследование, посвященное землетрясению под Катав-Ивановском. Они проанализировали данные, полученные сейсмостанциями ARU и Arti, и сделали поразительные выводы.

Оказывается, с сентября 2018 года по июнь 2019 года в выделенной зоне было зарегистрировано 77 сейсмических событий: пять слабых землетрясений, которые почувствовали люди; восемь – магнитудой от 2,1 до 2,9; остальные были очень слабыми, магнитудой от 1,5 до 2,0.

Эпицентры ощутимых толчков были расположены на глубине 10 километров. Ученые предполагают, что сейсмические разрывы произошли в породах, которые образованы в эпоху протерозоя, то есть 2,5 миллиарда лет назад. Это отложения шириной в 11,5 километров.

Датой заложения тектонического разрыва специалисты условно считают 2004 год. Именно с этого периода и до разрушительного землетрясения 2018 года слабые толчки фиксировались регулярно.

После анализа последних событий ученые выдвинули две гипотезы, сообщает cheltv.ru.

Согласно первой, на Южном Урале произошел разлом одной гигантской плоской плиты. 4 апреля 2018 года, за полгода до разрушительного землетрясения под Катав-Ивановском, был зафиксирован форшок. Затем, 4 сентября, случился главный подземный толчок. Он привел к разрыву земной коры и возникновению серии толчков меньшей силы.

При этом в месте эпицентра землетрясения образовался уступ, нарушилось движение грунтовых вод, и возник оползень.

Вторая гипотеза предполагает, что землетрясения были вызваны движением трех почти изолированных между собой плит, каждая длиной в 40-60 километров, причем ощутимые подземные толчки в этой зоне регистрировались вплоть до конца февраля 2019 года.

«Повторные смещения играют огромную роль. Именно с ними, а не с основными смещениями, связана вся магмовыводящая и рудоконтролирующая роль разломов. Этим можно объяснить имеющиеся данные по району о плавном монотонном повышении температуры подземных вод и горных пород», – пишут авторы исследования.

Ученые добавляют, что движения тектонических структур затрагивают также территории в 100 километрах от Катав-Ивановска, в районе Кусы, Зюраткуля и Уфалея.

https://www.cheltv.ru/voda-pod-zemlej-zakipaet/