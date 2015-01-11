Андрей Кузнеченков: «Скорбим, помним, гордимся»

Сегодня у Вечного огня состоялось мероприятие, посвящённое двум памятным датам Великой Отечественной войны: 76 годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 77 годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве/

Следует отметить, что в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.

31 января почтить память ленинградцев и участников Сталинградского сражения пришли ветераны, учащиеся школ,представители общественных организаций, военнослужащие озерской дивизии.

Собравшиеся у Вечного огня участники мероприятия вспомнили о том, что 27 января – важная дата в истории нашей страны. Блокада Ленинграда стала одним из самых драматичных эпизодов во всей военной истории человечества. Точных данных о количестве погибших нет, но исследователи предполагают, что от голода и холода, под бомбежками и обстрелами погибли более полутора миллионов человек. Война в самом страшном своем проявлении зашла в каждый ленинградский дом. Один день жизни в этих условиях – это пример мужества и героизма, а таких дней было почти 900.

В ходе торжественного мероприятия озерчане отдали долг памяти ещё одному Дню воинской славы – Победе в Сталинградской битве. По продолжительности и ожесточенности боев она превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории – советские войска под Сталинградом (ныне Волгоград) разгромили пять армий. Решающее сражение всей Второй мировой войны продолжалось 200 дней и ночей – с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года. Десятки тысяч советских солдат и офицеров были удостоены правительственных наград. 112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза.

– Вспоминая эти важные даты, хочу сказать о том, что это был подвиг, который мы никогда не должны забывать, – обращаясь к собравшимся, подчеркнул председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков. – Прошло несколько десятилетий, но до сих пор мы узнаём факты, которые символизируют бесконечное мужество и несгибаемую волю советского народа, потрясают нас до глубины души. Жители Ленинграда за время блокады сдали 144 тонны крови, и более того, доноры не получали положенную им компенсацию, а отдавали её фронту. Это великий подвиг. Мы должны сохранить память обо всех этих важных датах для наших детей, а они в свою очередь должны передать её своим детям, чтобы произошедшее в те далёкие годы никогда больше не повторилось. Скорбим, помним, гордимся.

В торжественно-памятном мероприятии также приняли участие заместитель главы округа Олег Ланге, заместитель командира озерской дивизии по работе с личным составом Вячеслав Морозов и председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев.

В память о ленинградцах и о героических защитниках Сталинградской земли, была объявлена минута молчания. В завершение мероприятия собравшиеся возложили к Вечному огню цветы, венки и гирлянду из сосновых веток.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41842/