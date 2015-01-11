В городском музее открылась выставка «Куклы и люди»

На выставке представлены куклы, сделанные в разных стилях и техниках озерскими мастерицами Еленой Билой, Екатериной Головиной, Еленой Кайль, Ниной Кокаревой, Ириной Окуневой, Людмилой Павловой, Еленой Поспеловой, Натальей Сосюрко, Еленой Сысоевой, Юлией Царевой и Светланой Юрченко.

Некоторые авторы - профессиональные художники, неоднократно принимавшие участие в региональных и всероссийских выставках и конкурсах. Для других мастериц создание игрушек и кукол - хобби, и эта выставка стала первым опытом показа своих работ для широкой публики.

На открытие выставки пришли посетители разного возраста - от самых маленьких до взрослых, всех объединило желание прикоснуться к миру авторской куклы. Название выставки подразумевает не только знакомство с куклами, но и с их авторами, каждая участница рассказала о себе и о том, как куклы стали частью их жизни.

Ведущая Елена Кайль провела познавательно-развлекательную викторину для детей и взрослых, а призами стали сувениры, изготовленные авторами выставки.

Мир авторской куклы был бы не полон без участия озерского театра кукол «Золотой петушок», который представил коллекции профессиональных кукольников к спектаклям «Маленький принц» и «Тамбовская казначейша». Куклы придуманы художниками-постановщиками Надеждой Сиркис и Аленой Гончаровой (г. Санкт-Петербург), часть из них выполнена авторами собственноручно. Другие по эскизам авторов создавали мастера своего дела, художники - бутафоры театра кукол Сергей Зуев, Надежда Самойлова, Виктория Захарова. Посетителям представится уникальная возможность увидеть неповторимость образа, рассмотреть детали костюма и особенности театральной куклы.

Для того, чтобы посетители выставки смогли в полной мере приобщиться к творчеству, одной из участниц, Екатериной Головиной, был организован мастер-класс по изготовлению народной куклы из пряжи.

В дальнейшем бесплатные мастер-классы и встречи с авторами будут проходить каждую субботу февраля в 12.00 во время выставки. Тел. для справок 2-37-98.

Фото Владимира Беляева.