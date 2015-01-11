Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 13.02.2020 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня четверг 13 февраля 2020 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 7 град. С

• атмосферное давление 739 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 72 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения Семёнова 2, с 8.30 до окончания

Гайдара 32, Набережная 59, Кирова 15, с 9 до 12 часов

К.Маркса 22-4п, с 9 до 13 часов

Иртяшская 15-1п, с 9 до 14 часов

Колыванова 31,33, с 10 до окончания

2. В сетях электро-снабжения

Ленина 82,84,Герцена 6,8, Победы 53,55,57, Менделеева 3,5,7, Ленина 80, с 9.30 до 11.30

3. В сетях горячего водоснабжения и отопления

Семёнова 2, с 8.30 до окончания

Гайдара 32, Гайдара 13-2п, Дзержинского 63-4,5п-ы, К.Маркса 32-4п, Дзержинского 50, Набережная 59, Кирова 15,

с9 до 12 часов

К.Маркса 22-4п, с 9 до 13 часов

Иртяшская 15-1п, с 9 до 14 часов

Дзержинского 32, с 9 до окончания

Ленинградская 11, с 13 до 16 часов

Вниманию жителей города!

В связи с проводимыми ремонтными работами 13.02.2020 г. на перекрестке ул. Менделеева и пр. Победы не будут работать светофоры с 9ч. 30 мин. до 11 ч. 30 мин.

Внимание жителей округа.

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, среди детей и взрослых, санитарно- противоэпидемической комиссией принято решение продлить карантин по 15 февраля 2020 г.

На это время приостанавливается образовательный процесс в общеобразовательных организациях и в организациях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования и Управлению культуры, а также в учреждениях среднего профессионального образования (1,2 курс). Во время карантина во всех учреждениях образования, культуры и спорта запрещено проведение массовых мероприятий с участием детей и подростков.

Вниманию руководителей организаций!

В связи с большой снеговой нагрузкой, образованием наледи, в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрушением кровли зданий и сооружений, увеличением травматизма среди населения, увеличением количества ДТП, рекомендуем организовать работу и контроль за выполнением мероприятий по очистке крыш зданий жилого, административного, производственного назначения, остановочных комплексов от снега и наледи, очистке и посыпке тротуаров и дорог.

Уважаемые озерчане!

В связи с повышением температуры воздуха, высока вероятность образования наледи на крышах домов и внезапного схода снежных масс на тротуар. Будьте осторожны!

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 13 февраля 2020 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на остальной территории преимущественно без осадков, в отдельных районах туманы, изморозь. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью минус 14-19°, в горах местами минус 9-14°, в низинах до минус 24°, днем минус 2-7°, в низинах до минус 12°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Ледовая обстановка: На реках и озерах Челябинской области установился ледостав и прогнозируется дальнейшее увеличение толщины льда.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 827-рп от 28.10.2018 г. пожароопасный сезон 2019 года в лесах Челябинской области завершен с 1 ноября 2019 года.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 201 обращение.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/41992/