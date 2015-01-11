Холодает. На Южном Урале упадет температура и атмосферное давление

Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в конце рабочей недели. Пятница обещает быть теплой и солнечной, без осадков, но к субботе заметно похолодает.

По данным Гидрометцентра, 20 марта на Южном Урале температура воздуха днем составит +5 градусов, а к вечеру столбики термометров упадут до – 1 градуса.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 12 метров в секунду. Осадков не предвидится.

Многие южноуральцы могут почувствовать недомогание, потому что атмосферное давление упадет до 731 мм рт. ст.

Ближайшие выходные не порадуют южноуральцев хорошей погодой. Температура воздуха днем будет от -2 до 0 градусов, а в ночные часы – до -6 С. Помимо этого, в ближайший уикенд возможны осадки в виде мокрого снега.

https://www.cheltv.ru/holodaet-na-yuzhnom-urale/