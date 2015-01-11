В Озерске прошел обучающий семинар для некоммерческих организаций

На минувшей неделе в администрации Озерского городского округа состоялся семинар по разработке заявок для участия во втором конкурсе 2020 года на предоставление грантов Президента РФ. В мероприятии приняли участие представители молодежных и ветеранских общественных организаций, руководители Озерского отделения всероссийского общества инвалидов, сотрудники учреждений культуры, образования и спорта.

Спикерами семинара выступили начальник Управления общественных связей Правительства Челябинской области Дмитрий Семенов и начальник отдела образовательных программ фонда “Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области” Джейран Мамедова. Фонд создан в конце 2019 года по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера для поддержки некоммерческого сектора и активных граждан в Челябинской области.

В рамках проведения мероприятия участники ознакомились с практикой успешных организаций, получивших гранты в прошлом году, а также узнали об особенностях проведения конкурса в 2020 году, об оценках проектов экспертами. Кроме того, участников проинформировали о направлениях, по которым можно получить поддержку: спорт, образовательные практики, гражданские инициативы, патриотическое воспитание. На встрече изучали тонкости заполнения заявки на грантовый конкурс, выясняли, на что нужно обратить внимание при подаче заявки на грантовый конкурс, какой должен быть эффект от проектной социальной деятельности.

Организатор семинара Джейран Мамедова отметила:

- Аудитория в Озерском городском округе очень заинтересованная, активная и подготовленная. Участники встречи задавали детальные вопросы, их интересовали различные проблемные ситуации, которые у них возникали в рамках деятельности. Мы с ними разбирали, как поступить в той или иной ситуации, как оформить документы. Отмечу, что большое количество вопросов говорит о заинтересованности участников: они не просто пришли послушать, а действительно вовлечены в процесс и готовы к работе. Сразу после мероприятия многие записались на консультацию.

Присутствовавший на встрече заместитель председателя Собрания депутатов округа Олег Костиков подчеркнул важность подобных мероприятий:

- В первом этапе 2020 года ни одна озерская НКО грант не выиграла, но на конкурс президентских грантов наши организации заявлялись. Причина в том, что наши общественники всё делали самостоятельно, проигнорировав возможности экспертного сопровождения. Я считаю, что состоялось полезное мероприятие для людей, которые хотят участвовать в жизни округа. Были детально проработаны все моменты оформления заявки и возможные ошибки. В округе есть перспективные некоммерческие организации для получения грантов президента и губернатора Челябинской области. Организационный отдел Собрания депутатов готов оказать помощь всем НКО при оформлении заявки.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42375/