В онлайн-проекте театра кукол «Золотой Петушок» приняла участие актриса Регина Филимонцева

Регина Филимонцева, актриса театра кукол «Золотой петушок», заглянула в виртуальную театральную беседку, и вот что из этого получилось.

Регина, чем ты занимаешься в карантин?

- Много читаю, сейчас есть время подготовиться к сессии (Регина учится в С.-Петербурге, получает высшее актерское образование - примечание автора).

Нам вручили огромные списки литературы. Штудирую пьесы по зарубежному театру. Стараюсь про физическую форму тоже не забывать. Самоизоляция легко может превратить любого в Колобка, а мне надо за ширмой место другим актерам оставить. Домашними делами занимаюсь, с родственниками общаюсь.

Регина, что посоветуешь почитать всем?

- Что всем подойдёт - это книга Анне-Катарина Вестли "Мама, папа, бабушка, восемь детей и грузовик"

Детям постарше и взрослым Уильям Голдинг "Повелитель мух"

Взрослым Германа Гессе "Игра в бисер", "Степной волк", "Сиддхартха" (у него можно все читать и романы, и маленькие рассказы).

Это книги из твоего детства?

- "Мама, папа, 8 детей и грузовик"- из детства. Когда я училась в школе, эту книгу принёс папа с работы. Взял в библиотеке на заводе КАМАЗ, каждый в нашей семье её прочёл тогда. Светлая и добрая книжка про дружную семью.

Книгу "Повелитель мух" искали по всему моему родному городу и не нашли! Нет ни в продаже, ни в библиотеках города. У папы был друг, у которого жена работала директором библиотеки, через нее он заказал книжку.

Взрослым посоветовала бы прочитать "Импровизатор" Андерсона - роман известного всем нам сказочника. Сказки Оскара Уайльда можно детям, но не маленьким, я плакала и в 16 лет над ними.

У вас в семье все любят читать?

- Мама рассказывала, когда она была маленькой была завсегдатаем деревенской библиотеки. Про папу вообще отдельный разговор. Он может читать такие книги, что нам не по зубам, а ему интересно - научную литературу, специфические книги из любой области. Родители про сестрёнку знали с детства, что ей нельзя доверить уборку на книжной полке, потому что через полчаса увидишь её читающей в горе из книг. В её школьном дневнике учителя оставляли заметки: "Читает книги во время урока". Зато школьный библиотекарь её любила, потому что сестрёнка на перемене брала книгу, а через урок или два её возвращала и брала новую.

А в театр в детстве вас с сестренкой водили?

- В театр я всегда любила ходить. Ходили и с классом, и с мамой… Мама брала меня на взрослые вечерние спектакли, хотя мне был лет 10. Помню капустники, где половину не понимала, потому что там были внутренние приколы театра и фрагменты из тех спектаклей, которые я не видела. Но мне нравилось! Атмосфера была непринуждённая, праздничная, зрители все позитивно настроенные.

Детское воспоминание от первого спектакля?

- Не помню! Словно телевизор в голове выключили. Кажется, это был спектакль «Серебряное копытце», но больше ничего о нем сказать не могу. Кода была в детском саду, нам показывали в музыкальном зале маленький кукольный спектакль. На ширме Петрушка, говорящий женским голосом. Ширма – на деле оказалась тряпочкой на веревочке. А Петрушка моей воспитательницей. Ох, и разозлилась я, не вынесла душа такого обмана.

Как не обмануть ожидания зрителя?

- Создать своего героя, чтоб он стал интересным и живым. Работа над ролью - это целый процесс. Есть разные подходы и варианты.

А как ты готовишься к роли?

- Когда ставили спектакль "Жили у бабуси", мне досталась роль собачки. Я стала прислушиваться ко всем проходящим мимо собакам, своей–то у меня никогда не было, родители мои кошатники. И сразу пыталась их повторить. Когда я слышала лай из окна, находясь в своей квартире, можно было потявкивать смело, громко! А вот попробуй полаять на улице, где куча народа вокруг… Но все равно репетировала, так сказать вживалась в роль, только немножко тише.

Бывает так, что начинаешь совершать поступки, как любимый персонаж?

- После роли собачки, стала замечать, что я в жизни сама стала чаще раздражаться, иногда потявкивала на мужа. Даже в какой-то момент подумала, может в прошлой жизни я была собакой?

А в спектакле «Серебряное копытце» играю роль кошки Муренки, вот она меня приучает быть доброй и ласковой! А, вообще, я разговариваю с животными. Обычно говорю им: «Привет!». А они в ответ недоуменно смотрят на меня. Еще ни разу не ответили.

А театральные куклы отвечают?

- Конечно! Театр дорог тем, что он создаёт свою атмосферу, обнажает скрытое и где-то глубоко закопанное: чувства, мысли, ощущения. Театр сложно потрогать руками, потому что это не только что-то материальное… Люблю театр, потому что это маленькое волшебство, чудо.

Этим он и притягателен.

Информация предоставлена театром кукол "Золотой петушок"

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42650/