Самоизоляция. Не грустим! Развиваемся, учимся, развлекаемся!

Да, мы уже привыкли. Да, мы уже и не помним почти, как жили ДО пандемии.

Но давайте искать во всё свои плюсы!

Афиша он-лайн событий вашему вниманию!

Сервис ВСЕ.ОНЛАЙН на этой неделе пополнился новыми полезными ссылками! Ещё больше интересного...в уссловиях продолжающейся самоизоляции!

https://www.xn--b1ag9a.xn--80asehdb/

Впервые в России в Storytel можно услышать официальную аудиоверсию Гарри Поттера на английском языке

В озвучке британского актёра и писателя Стивена Фрая.

Как бы нам ни хотелось оградить детей от вирусов и эпидемий — сделать это в условиях вынужденных каникул, самоизоляций и карантинов практически невозможно. Дети начинают задавать вопросы. И если в 3—4 года можно просто обнять малыша и пообещать, что все будет хорошо, то лет с семи это уже, к сожалению, не сработает. Почему опасно ходить в школу? А этот вирус лечится? Если я заболею, меня у тебя заберут? Если мы заразимся, бабушка умрет? И это еще не самые трудные вопросы. А отвечать надо, и при этом уверенно и спокойно.

Испанская художница Мануэла Молина (Manuela Molina) нарисовала первую в мире книгу о коронавирусе, чтобы поддержать и успокоить детей по всему миру.

«#COVIBOOK — это приглашение для семьи обсудить весь спектр чувств и мыслей, возникающих в связи с текущей ситуацией, — рассказывает она. — Важно отметить, что это не источник научной информации, а скорее инструмент, основанный на фантазии».

Мануэлла перевела свою мини-книгу на 21 язык мира, включая английский, французский, арабский, греческий и русский, и предлагает всем абсолютно бесплатно ее скачать и распечатать. «Путь дети читают, рисуют, задают вопросы, ведь только так можно перестать бояться», — обращается художница к родителям и педагогам.

https://www.mindheart.co/descargables

Новые фильмы в коллекции Nonfiction.film - онлайн-кинотеатра Центра документального кино

Это «Мадонна: Рождение легенды» - документально-биографический фильм о пути певицы к славе; «Знаешь, мама, где я был?» - анимационный биографический фильм, созданный по рассказам и рисункам грузинского режиссера, сценариста и художника Резо Габриадзе, это рекордсмен проката ЦДК – картину показывали с апреля 2018 по июль 2019 и каждый раз был полный зал

Найдете в онлайн-кинотеатре и документальный фильм «Анна Франк. Параллельные истории» - с участием Хелен Миррен, она читает дневник девочки прямо там, в доме в Амстердаме, в котором пряталась семья Анны Франк. Еще из любой точки мира можно посмотреть «Сорокин Трип» -фильм Антона Желнова и Юрия Сапрыкина о писателе Владимире Сорокине, в котором он впервые рассказывает о собственной жизни с предельной откровенностью. Есть версия на русском языке и отдельно — с английскими субтитрами. Первые 10 дней можно смотреть фильмы бесплатно.

Большой театр, который с 27 марта начал транслировать на своем канале в YouTube спектакли из «Золотого фонда», решил продлить онлайн-показы еще почти на месяц

Напомню, серию трансляций открывал балет «Лебединое озеро», затем состоялись показы опер «Царская невеста» и «Борис Годунов», а также балетов «Спящая красавица», «Марко Спада» и «Щелкунчик».

До 11 мая зрители впервые смогут увидеть записи балетов "Спартак", "Дон Кихот", "Герой нашего времени", "Светлый ручей", "Корсар", опер "Катерина Измайлова" и "Садко", а также концерт солистов оперы к 175-летию со дня рождения Римского-Корсакова. Показы начинаются, как обычно бывает в театре, в 19.00 по московскому времени. Для тех, кто не успеет посмотреть спектакль в реальном времени, записи сохранятся еще на 24 часа после трансляции.

Дорогие друзья! Предлагаем к просмотру видеозапись спектакля "Шум за сценой" ("Любовь и сардины" в трех попытках) Майкла Фрейна.

Комедия-перевертыш с двумя антрактами.

Любите ли Вы театр, в котором царят интриги и интрижки, которые мешают актерам, которые заняты в комедии, котогрую ставит ещё тот режиссер Ллойд Далас, который любит некоторых актрис, а другие актрисы любят некоторых актеров, которые все вместе должны играть в спектакле по пьесе Робина Хаузмангера "Любовь и сардины", в котором на сцене остаются одни сардины без любви, которая вся уже за кулисами? Если да, то идите и смотрите "Шум за сценой".

Режиссер-постановщик - Сергей Гальперин

Художник-постановщик - Елена Камиловская

Музыкальное оформление - з.а.РФ Вохобжон Азимов

Спектакль можно посмотреть на нашем сайте, перейдя по ссылке https://teatr-ozersk.ru/news/80-novosti-72-go-teatral..

Приятного просмотра!

Озерский театр кукол «Золотой петушок» на своей странице «ВКонтакте» ведет активную творческую жизнь: зрители знакомятся с необычной театральной азбукой, по вечерам встречаются онлайн с куклами и актерами театра кукол Дмитрием и Светланой Ерохиными, участвуют в викторинах и мастер-классах, смотрят мини-интервью с артистами.

Анонс на неделю онлайн-мероприятий театра кукол: https://vk.com/zol_petushok_oz?w=wall-94…

Александра Лебедева