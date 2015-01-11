Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Озерском городском округе на утро 5 мая

На сегодняшний день в Озерском городском округе коронавирусная инфекция подтверждена у 4 человек.
Двое жителей округа являются носителями коронавирусной инфекции и находятся на домашнем карантине, под контролем медиков. Женщина 1940 года рождения и мужчина 1986 года рождения находятся в инфекционном отделении Клинической больницы № 71, состояние этих пациентов удовлетворительное.
Напоминаем, в Челябинской области и Озерском городском округе до 11 мая включительно действует режим самоизоляции, который необходимо соблюдать всем.
Следует максимально ограничить контакты:
- воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме;
- отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе;
- не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими заболеваниями);
- для общения и поздравления с праздниками используйте современные дистанционные средства связи.