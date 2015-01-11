Хроники. Covid 19. Выпуск 13. Последние звонки

Всю четвёртую четверть озерские школьники учились онлайн. А теперь ещё и последние звонки будут проходить в онлайн режиме... С каким настроением готовятся к ним выпускники, их родители и учителя? - рассказываем мы в нашем новом выпуске. Подробнее