Озерск представит свой проект на Всероссийском конкурсе

Озерский городской округ вошел в число восьми муниципалитетов Челябинской области, которые представят свои проекты по созданию комфортной городской среды на Всероссийском конкурсе в этом году.

- Мы подаем заявки на Всероссийский конкурс уже второй год подряд и успешно проходим региональный этап: в 2019 году вышли в финал с окончанием благоустройства проспекта Карла Маркса (не победили, но получили гарантию областного финансирования для продолжения реконструкции), а в 2020 году, соблюдая условия – не повторяться, решили представить другую общественную территорию – лесной массив между улицей Иртяшской и школой №33, - по словам первого заместителя главы округа Ивана Сбитнева, выбран данный объект по инициативе общественности.

- Саму идею организовать парковую зону отдыха в центре нового густонаселенного микрорайона высказали его жители и учащиеся школы №33, когда администрация проводила общественные встречи по развитию городской среды. К сожалению, на сегодняшний день эта территория, мягко говоря, оставляет желать лучшего: здесь расположены старые фундаменты от коттеджей и даже выгребные ямы – что небезопасно для горожан. Очевидно, что благоустройство этого зеленого массива будет логичным еще и в плане комплексного освоения береговой полосы двух озер – от бульвара Гайдара до парка культуры и отдыха. – Иван Сбитнев пояснил, что при формировании пакета документов на конкурс были учтены пожелания жителей: они высказались, в том числе, за велодорожки, тропинки, малые архитектурные формы и игровые площадки для детей, устройство входной зоны со стороны пляжа «Дальний». - Самого рабочего проекта пока нет, над ним, безусловно, будут работать специалисты, а пока мы формируем техническое задание и готовы выслушать все предложения озерчан.

Следует отметить, что обязательным условием станет сохранение зеленых насаждений на благоустраиваемой территории - они составляют его основу, тем более, что название данного проекта обязывает: «Чудесный лес».

Материалы, представленные Озерским городским округом, были положительно оценены рабочей группой, созданной при министерстве строительства и инфраструктуры, и в числе 14 участников регионального этапа презентованы губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на межведомственной комиссии. Она решила, что на Всероссийском конкурсе регион представят восемь городов: Озерск, Снежинск, Кыштым, Усть-Катав, Аша, Нязепетровск, Миньяр и Юрюзань.

Глава региона вышел с инициативой и поставил задачу министерству строительства и инфраструктуры региона оказать содействие в разработке проектно-сметной документации каждому участнику конкурса, не дожидаясь выделения средств победителям из федерального бюджета (речь идет об областном финансировании). Алексей Текслер подтвердил намерение продолжать поощрять муниципалитеты, проекты которых поддержаны межведомственной комиссией.

По словам Ивана Сбитнева, новая идея по благоустройству лесного массива между улицей Иртяшской и школой №33 не станет конкурентом для другого, не менее значимого для Озерска проекта – пешеходной зоны проспекта Карла Маркса:

- Благодаря тому, что в прошлом году мы заявлялись с продолжением реконструкции Карла Макса на Всероссийский конкурс и вышли в финал, область пообещала поощрить наш округ и выделить средства на завершение проекта. А если победим со вторым нашим проектом, то сможем рассчитывать на федеральные средства в полном объеме. По предварительным данным, стоимость «Чудесного леса» составляет 90 млн рублей.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43092/