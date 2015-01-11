МФЦ Озерска работает с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил

С конца апреля 2020 года в Челябинской области возобновили свою работу в прежнем режиме многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Предварительная запись для посещения МФЦ теперь не обязательна.

С целью недопущения распространения инфекции на территории города, работа многофункционального центра Озерского городского округа организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Сотрудники учреждения принимают граждан в медицинских масках, осуществляется контроль за соблюдением гражданами социальной дистанции.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43184/