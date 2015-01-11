ЧМК облагораживает сквер на Шоссе Металлургов

В Челябинске продолжается благоустройство зеленой зоны вдоль Шоссе Металлургов. В прошлом году Челябинский металлургический комбинат привел в порядок площадку на пересечении шоссе с улицей Дегтярева, теперь планирует облагородить территорию от улицы Дегтярева до улицы Сталеваров, сообщает пресс-служба ПАО «ЧМК» (входит в Группу «Мечел»).Работы начались 15 июня. Сегодня на выбранном участке планируют территорию и вынимают грунт под трассу освещения. В сквере планируется уложить дорожки и бордюры из двухцветной плитки. Здесь посадят газон и облагородят деревья, установят лавочки, урны и фигурные фонари, построят альпийскую горку.«Этим летом по просьбам жителей района мы решили продолжить работу по благоустройству Шоссе Металлургов и отремонтируем еще одну его часть протяженностью 250 метров. Работы планируем завершить в июле ко Дню металлурга», – сообщил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.







Источник: ПАО «ЧМК»