О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 16 июня

По состоянию на 16:00 16 июня у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 85 случаев заболевания COVID-19.16 июня зарегистрировано 6 новых случаев. 2 пациента находятся под медицинским наблюдением амбулаторно, 4 – в инфекционном отделении.В настоящее время Межрегиональным управлением №71 ФМБА России устанавливается круг контактных лиц, выдаются постановления об изоляции контактных в целях недопущения распространения инфекции.Всего с 13.03.2020г. по 16.06.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1091 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.В инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 28 человек с COVID-19, 10 пациентов лечатся амбулаторно, 2 в стационарах г.Челябинска. За весь период наблюдения выздоровело 44 человека.1 пациент умер.Под медицинским наблюдением находится 201 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа, из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.Снято с медицинского наблюдения с начала периода 1105 человек.По предписаниям Межрегионального управления №71 ФМБА России в квартирах и подъездах заболевших людей проводится заключительная дезинфекция. В подъездах где проживают контактные лица, проводится ежедневная текущая дезинфекция.Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Выполнено 3223 исследования.