2020-06-18YEKT07:00:00 | Новости Городские новости 12 июня - День России Уважаемые жители Озерского городского округа!









Поздравляем вас с важнейшим государственным праздником – Днём России!





12 июня в Российской Федерации отмечают День России — национальный праздник, который был учреждён 20 лет назад, поэтому он считается достаточно «юным» среди других российских государственных праздников.





С принятием Декларации о суверенитете России 12 июня 1990 года начался новый этап отечественной истории. Этот праздник является символом национального единения и нашей общей ответственности за настоящее и будущее страны. В этот день мы чествуем нашу Родину, страну с тысячелетней историей и уникальным наследием, страну, соединившую на огромном пространстве множество народов, территорий и культур.





Борьба с коронавирусом в очередной раз сплотила всю страну. Непростой период самоизоляции показал, что россияне готовы помогать друг другу. Многие наши соотечественники отнеслись к этому периоду как к возможности стать духовно серьёзнее, старше, взрослее, ответственнее. Угроза коронавируса стала экзаменом на человечность, на способность к состраданию и взаимовыручке.Россияне доказали, что мы единая сплоченная страна, жители которой разделяют общие ценности.





Дорогие земляки, судьбу округа определяют люди, которые в нем живут. Добросовестным трудом, профессиональными достижениями вы творите историю нашей малой Родины. Примите искреннюю благодарность за ваш труд, пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию Озерского городского округа.





Желаем каждой семье здоровья, счастья, мира и благополучия. С Днем России!





Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков







Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков





















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12 июня в Российской Федерации отмечают День России — национальный праздник, который был учреждён 20 лет назад, поэтому он считается достаточно «юным» среди других российских государственных праздников.С принятием Декларации о суверенитете России 12 июня 1990 года начался новый этап отечественной истории. Этот праздник является символом национального единения и нашей общей ответственности за настоящее и будущее страны. В этот день мы чествуем нашу Родину, страну с тысячелетней историей и уникальным наследием, страну, соединившую на огромном пространстве множество народов, территорий и культур.Борьба с коронавирусом в очередной раз сплотила всю страну. Непростой период самоизоляции показал, что россияне готовы помогать друг другу. Многие наши соотечественники отнеслись к этому периоду как к возможности стать духовно серьёзнее, старше, взрослее, ответственнее. Угроза коронавируса стала экзаменом на человечность, на способность к состраданию и взаимовыручке.Россияне доказали, что мы единая сплоченная страна, жители которой разделяют общие ценности.Дорогие земляки, судьбу округа определяют люди, которые в нем живут. Добросовестным трудом, профессиональными достижениями вы творите историю нашей малой Родины. Примите искреннюю благодарность за ваш труд, пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию Озерского городского округа.Желаем каждой семье здоровья, счастья, мира и благополучия. С Днем России! sansyy 2020-06-18YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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