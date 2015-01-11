Медики предупреждают об опасности травмирования детей летом

Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области









В день до 25 детей с черепно-мозговыми или высотными травмами поступают в летний период в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Причем статистика случаев выпадения детей из окон растет. В Магнитогорске из окна второго этажа частного дома выпал мальчик 4 лет, обошлось без тяжелых последствий. В Челябинске 13 июля ребенок того же возраста упал с балкона 9-го этажа, спасти его не удалось. Смерть зафиксирована до прибытия кареты скорой помощи.«Врачи видят маленьких пациентов в первые часы после падений, утопления, электротравм. Проводят неоднократные оперативные вмешательства, операции на головном мозге, внутренних органах. Медики работают на пределе. Реабилитация ребенка при любой травме — очень тяжелая работа. Часто после серьезных травм дети становятся инвалидами, а это совершенно другая жизнь и для малыша, и для родителей! Не должно быть фразы, что с моим ребенком или со мной такого не произойдет. Это неправильная позиция, не оставляйте детей ни на минуту одних», – рассказывает Елена Грицкова, врач высшей категории, главный внештатный детский реаниматолог-анестезиолог минздрава Челябинской области, заведующая отделением детской травматологии ЧОДКБ.По статистике министерства здравоохранения, за 2019 год из 360 детей, которые умерли, 100 погибли по внешним немедицинским показателям, в том числе при выпадении из окон.«С началом хорошей погоды увеличилось количество вызовов санавиации по выпадению детей из окон - до 4-5 обращений ежемесячно в сравнение с весенним периодом», – комментирует Эльвира Домрачева, начальник отдела организации медицинской помощи детям и матерям минздрава области.«При высотных травмах самый опасный возраст до трех лет, когда детям любопытно посмотреть, что происходит в окружающем мире. А родители могут отвлечься и не уследить за своим малышом. А ведь уберечь их достаточно просто: убрать мебель подальше от окон, установить фиксаторы или блокираторы, использовать режим проветривания, и ни в коем случае не рассчитывать на москитную сетку (это главная опасность, она не выдерживает веса), запретить игры у окна», - советует Олег Стариков, врач высшей категории, главный внештатный детский травматолог-ортопед минздрава Челябинской области.Помимо случаев высотных травм, специалисты также напомнили о других опасностях для детей в летний период: электротравмы, солнечные удары, утопления, ожоги, ДТП на скутерах, электросамокатах, велосипедах. И еще раз обратились к родителям: говорите со своими детьми, разъясняйте, приводите примеры! У малышей часто отсутствует чувство страха, они не понимают, где именно может таиться опасность.