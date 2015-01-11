Крупная партия книг доставлена в главную библиотеку Магнитогорска

В рамках реализации национального проекта «Культура» книжный фонд Центральной библиотеки имени Б.А. Ручьева в Магнитогорске пополнился новыми книгами. Ведущая библиотека города получила более 1600 новинок.Среди поступлений много имен из лонг-листа «Премии читателя 2020». В его основе – результаты анализа читательского спроса в 23 библиотеках России и на портале ЛитРес, а также книги, номинированные членами Экспертного совета премии.«Мы понимаем, что читательские интересы наших пользователей обширны, – рассказала заведующая отделом комплектования Объединения городских библиотек Магнитогорска Ирина Дьяченко. – При заказе мы опирались на соцопросы читателей, и на первом месте – жанровая литература».Специально для читателей сотрудники библиотеки выпускают небольшие видеообзоры о популярных книгах. Ролики помогут пользователям сориентироваться в современной литературе. Новые видео можно увидеть на официальном ютуб-канале библиотеки.Сейчас все новинки проходят этап технологической обработки. В отделе комплектования и обработки книг каждому экземпляру присваивается индивидуальный номер. В библиотеках, оснащенных системой самообслуживания RFID, на каждый экземпляр еще и наносится радиочастотная метка.