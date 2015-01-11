Водитель скрылся с места ДТП

16 августа 2020 года, около 20 часов 54 минут, на регулируемом перекрестке улицы Проспект Ленина с улицей Колыванова, водитель 1990
года рождения, управляя автомобилем марки ВАЗ 21043, выехал на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автомобилем
Фольксваген Тигуан, под управлением водитель 1977 года рождения, движущегося на разрешающий сигнал светофора, в результате столкновения
автомобиль ВАЗ 21043 опрокинулся на крышу.
В результате данного дорожно – транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ 21043 скрылся с места происшествия.
В данный момент по факту происшествия проводится проверка.