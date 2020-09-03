2020-09-03YEKT05:00:00 | Новости Городские новости В Озерском городском округе стартовала вакцинация против гриппа По информации Клинической больницы № 71 ФМБА России, все желающие могут обращаться с полисом обязательного медицинского страхования без предварительной записи с 8-00 до 18-00 в кабинет № 512 городской поликлиники №1.

Родителям детей, посещающим дошкольные образовательные учреждения и школы, необходимо обращаться по вопросам вакцинации против гриппа к медицинским сотрудникам медкабинетов образовательных учреждений. Вопрос о разрешении проведения профилактических прививок решает врач-педиатр, учитывая отсутствие противопоказаний, временных медицинских отводов.

Неорганизованные дети с 6-ти мес. возраста вакцинируются против гриппа в прививочном кабинете № 207 детской городской поликлиники. Допуск на прививку неорганизованным детям осуществляет участковый педиатр.

По данным медиков, специфическая профилактика гриппа проводится отечественными вакцинами, которые прошли обязательную государственную сертификацию. Вакцины содержат три антигена эпидемически актуальных штаммов вируса гриппа подтипов А (высокопатогенный Н1N1 и Н3N2) и типа В. Не содержат консерванта. Они показаны детям, начиная с 6-месячного возраста, дошкольникам, подросткам и далее без ограничения возраста, а также беременным во II-III триместрах беременности.

Почему нужна прививка от гриппа и почему врачи настаивают на проведении иммунизации против этого вируса? Чтобы ответить на эти вопросы, следует вспомнить несколько важных фактов о самом вирусе.

1.

Все знают о способе передачи гриппа воздушно-капельным путём, но многие забывают, что заразиться можно даже при разговоре с больным человеком.

2.

Как распространяется вирус. Инкубационный период вируса очень короткий, всего 1-2 дня, в это время симптомы отсутствуют, а микроорганизм уже активно размножается.

3.

Вирус размножается молниеносно после попадания на верхние дыхательные пути. Спустя всего 8 часов его количество многократно увеличивается.

4.

Оптимальные сроки вакцинации от гриппа - это начало осени (сентябрь и октябрь) так как на выработку защиты нужно как минимум 2-4 недели, зимой вакцинация практически бесполезна.

5.

Болезнь приводит к многочисленным осложнениям: пневмония с тяжелым течением, заболевания почек, возможны летальные исходы

Вакцинация особенно необходима лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом: часто болеющим ОРЗ, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе: болезнями и пороками развития центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом и болезнями обмена веществ, аутоиммунными заболеваниями, врожденным или приобретенным иммунодефицитом.

Помните, что лучшая профилактика – это специфическая профилактика, то есть вакцинация!

Информация предоставлена: Родителям детей, посещающим дошкольные образовательные учреждения и школы, необходимо обращаться по вопросам вакцинации против гриппа к медицинским сотрудникам медкабинетов образовательных учреждений. Вопрос о разрешении проведения профилактических прививок решает врач-педиатр, учитывая отсутствие противопоказаний, временных медицинских отводов.Неорганизованные дети с 6-ти мес. возраста вакцинируются против гриппа в прививочном кабинетедетской городской поликлиники. Допуск на прививку неорганизованным детям осуществляет участковый педиатр.По данным медиков, специфическая профилактика гриппа проводится отечественными вакцинами, которые прошли обязательную государственную сертификацию. Вакцины содержат три антигена эпидемически актуальных штаммов вируса гриппа подтипов А (высокопатогенный Н1N1 и Н3N2) и типа В. Не содержат консерванта. Они показаны детям, начиная с 6-месячного возраста, дошкольникам, подросткам и далее без ограничения возраста, а также беременным во II-III триместрах беременности.Почему нужна прививка от гриппа и почему врачи настаивают на проведении иммунизации против этого вируса? Чтобы ответить на эти вопросы, следует вспомнить несколько важных фактов о самом вирусе.1.Все знают о способе передачи гриппа воздушно-капельным путём, но многие забывают, что заразиться можно даже при разговоре с больным человеком.2.Как распространяется вирус. Инкубационный период вируса очень короткий, всего 1-2 дня, в это время симптомы отсутствуют, а микроорганизм уже активно размножается.3.Вирус размножается молниеносно после попадания на верхние дыхательные пути. Спустя всего 8 часов его количество многократно увеличивается.4.Оптимальные сроки вакцинации от гриппа - это начало осени (сентябрь и октябрь) так как на выработку защиты нужно как минимум 2-4 недели, зимой вакцинация практически бесполезна.5.Болезнь приводит к многочисленным осложнениям: пневмония с тяжелым течением, заболевания почек, возможны летальные исходылицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом: часто болеющим ОРЗ, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе: болезнями и пороками развития центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом и болезнями обмена веществ, аутоиммунными заболеваниями, врожденным или приобретенным иммунодефицитом.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-09-03YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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