2020-09-08YEKT10:00:00 | Губерния В Златоусте появилась первая библиотека нового поколения







4 сентября состоялось торжественное открытие обновленной златоустовской библиотеки семейного чтения №2 «Аист». Учреждение было модернизировано на средства федерального гранта национального проекта «Культура». Библиотека нового поколения стала подарком городу, которому 11 сентября исполняется 266 лет.«Сегодня формат библиотек меняется. Чтобы привлечь посетителей, нужно не только наличие литературы – важно современное оборудование, комфорт, возможность интересно провести свободное время. Благодаря нацпроекту, даже в небольших городах, таких как Златоуст, появляются библиотеки нового поколения – современные, технологичные центры чтения и досуга, – отметил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский. – Открытие первой модельной библиотеки – это, безусловно, значимое событие для жителей города и района. Проделана огромная работа, результатом которой стало полное преображение библиотеки семейного чтения №2 «Аист».На обновление библиотеки Златоуста было выделено 5 млн рублей из федерального бюджета и около 2 млн – из городского. Благодаря федеральным трансфертам были приобретены новая мебель и современное оборудование, на две тысячи экземпляров обновлен книжный фонд. За счет муниципальных средств проведены ремонт и адаптация помещения для людей с ограниченными возможностями здоровья.За счет открытого доступа к книжному фонду практически в два раза расширилось пространство для посетителей. Также появились залы художественной литературы, семейного чтения, событийный и интеллект-зал, гостиная для просмотра фильмов и прослушивания пластинок. Концепция модернизации библиотеки была создана на основе опроса жителей города – при работе учтены все их пожелания.«Находясь здесь я чувствую профессиональную гордость – ведь процесс модернизации библиотечной системы пошел. Мы об этом долго мечтали и, наконец, с помощью национального проекта, все получилось, – отметила руководитель проектного офиса, директор ЧОУНБ Наталья Диская. – Библиотека удивительная! Дизайн-проект выгодно отличается тем, что сделан с учетом мнения читателей и особенностей самой библиотеки. Бренд «Аист» наполнен особым смыслом, потому что семья и дети – это очень важно, это наше будущее».Также жителей Златоуста с открытием первой библиотеки нового поколения по видеосвязи поздравила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.Идея концепции модернизированной библиотеки – центр притяжения семей, комфортного чтения, реализации информационных потребностей пользователей всех возрастов, организации свободного времени, многоаспектной помощи в решении семейных проблем.Впервые в библиотеке организована функциональная площадка для детей раннего возраста – для них приобретена специальная мебель, а фонд библиотеки пополнился книжками-игрушками. Уникальным стал и событийный зал – теперь это семейная гостиная, на базе которой организован небольшой музыкальный салон. Новые технологии появились в обслуживании пользователей. Благодаря установленной RFID-системе читатель теперь сам сможет выбрать, взять и сдать книгу без помощи библиотекаря.Помещение библиотеки адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении появился тифлоплеер для прослушивания звучащих книг, клавиатура с большими кнопками для слабовидящих, индукционная система для читателей с нарушением слуха, пользующихся слуховыми аппаратами, стол для инвалидов-колясочников. «В этом году для жителей Златоуста откроются сразу две библиотеки нового поколения – помимо обновленного «Аиста», к концу года детская библиотека №15 (выигравшая в дополнительном конкурсном отборе) должна превратиться в высокотехнологичную библиотеку-игротеку. Уверена, что в такие учреждения будет интересно приходить как детям, так и взрослым, а число любителей чтения в Златоусте только возрастет», – подчеркнула первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.Всего в 2020 за счет федерального и областного грантов для жителей региона модернизируют 8 библиотек нового поколения: две в Златоусте и по одной в Магнитогорске, Каслях, Еманжелинске, Коркино, Увельском и Пластовском районах. Следующей библиотекой нового поколения, которая откроется в Челябинской области, станет Каслинская центральная детская библиотека. Ее открытие состоится в следующий вторник, 15 сентября. 4 сентября состоялось торжественное открытие обновленной златоустовской библиотеки семейного чтения №2 «Аист». Учреждение было модернизировано на средства федерального гранта национального проекта «Культура». Библиотека нового поколения стала подарком городу, которому 11 сентября исполняется 266 лет.«Сегодня формат библиотек меняется. Чтобы привлечь посетителей, нужно не только наличие литературы – важно современное оборудование, комфорт, возможность интересно провести свободное время. Благодаря нацпроекту, даже в небольших городах, таких как Златоуст, появляются библиотеки нового поколения – современные, технологичные центры чтения и досуга, – отметил глава Златоустовского городского округа. – Открытие первой модельной библиотеки – это, безусловно, значимое событие для жителей города и района. Проделана огромная работа, результатом которой стало полное преображение библиотеки семейного чтения №2 «Аист».На обновление библиотеки Златоуста было выделено 5 млн рублей из федерального бюджета и около 2 млн – из городского. Благодаря федеральным трансфертам были приобретены новая мебель и современное оборудование, на две тысячи экземпляров обновлен книжный фонд. За счет муниципальных средств проведены ремонт и адаптация помещения для людей с ограниченными возможностями здоровья.За счет открытого доступа к книжному фонду практически в два раза расширилось пространство для посетителей. Также появились залы художественной литературы, семейного чтения, событийный и интеллект-зал, гостиная для просмотра фильмов и прослушивания пластинок. Концепция модернизации библиотеки была создана на основе опроса жителей города – при работе учтены все их пожелания.«Находясь здесь я чувствую профессиональную гордость – ведь процесс модернизации библиотечной системы пошел. Мы об этом долго мечтали и, наконец, с помощью национального проекта, все получилось, – отметила руководитель проектного офиса, директор ЧОУНБ. – Библиотека удивительная! Дизайн-проект выгодно отличается тем, что сделан с учетом мнения читателей и особенностей самой библиотеки. Бренд «Аист» наполнен особым смыслом, потому что семья и дети – это очень важно, это наше будущее».Также жителей Златоуста с открытием первой библиотеки нового поколения по видеосвязи поздравила заместитель министра культуры Российской Федерации.Идея концепции модернизированной библиотеки – центр притяжения семей, комфортного чтения, реализации информационных потребностей пользователей всех возрастов, организации свободного времени, многоаспектной помощи в решении семейных проблем.Впервые в библиотеке организована функциональная площадка для детей раннего возраста – для них приобретена специальная мебель, а фонд библиотеки пополнился книжками-игрушками. Уникальным стал и событийный зал – теперь это семейная гостиная, на базе которой организован небольшой музыкальный салон. Новые технологии появились в обслуживании пользователей. Благодаря установленной RFID-системе читатель теперь сам сможет выбрать, взять и сдать книгу без помощи библиотекаря.Помещение библиотеки адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении появился тифлоплеер для прослушивания звучащих книг, клавиатура с большими кнопками для слабовидящих, индукционная система для читателей с нарушением слуха, пользующихся слуховыми аппаратами, стол для инвалидов-колясочников. «В этом году для жителей Златоуста откроются сразу две библиотеки нового поколения – помимо обновленного «Аиста», к концу года детская библиотека №15 (выигравшая в дополнительном конкурсном отборе) должна превратиться в высокотехнологичную библиотеку-игротеку. Уверена, что в такие учреждения будет интересно приходить как детям, так и взрослым, а число любителей чтения в Златоусте только возрастет», – подчеркнула первый заместитель министра культуры Челябинской области.Всего в 2020 за счет федерального и областного грантов для жителей региона модернизируют 8 библиотек нового поколения: две в Златоусте и по одной в Магнитогорске, Каслях, Еманжелинске, Коркино, Увельском и Пластовском районах. Следующей библиотекой нового поколения, которая откроется в Челябинской области, станет Каслинская центральная детская библиотека. Ее открытие состоится в следующий вторник, 15 сентября. AzAzA 2020-09-08YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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