Николай Цуканов встретился с руководителями СМИ Урала

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов встретился с руководителями средств массовой информации. Ставшая уже традиционной встреча прошла в рамках работы Совета по информационной политике.В начале встречи Николай Цуканов поблагодарил журналистов за проделываемую работу по освещению событий из жизни регионов, обратив особое внимание на активность и профессионализм уральских СМИ.Во вступительном слове полпред Президента рассказал о ходе реализации на территории округа национальных проектов, состоянии экономики и мерах государственной поддержки малых и средних предприятий, о ситуации с противодействием COVID-19 и работе аппарата полпреда.В ходе дальнейшего разговора стороны также обсудили вопросы, касающиеся результатов единого дня голосования, возможной второй «волны» коронавируса, последствий распространения COVID-19 на экономику регионов.Также во время встречи члены Совета обратились к полпреду с просьбой дать журналистам возможность пройти вакцинацию от гриппа и коронавируса в первоочередном порядке. Николай Цуканов сообщил, что в ближайшее время обратится в федеральный оперативный штаб с просьбой о решении этого вопроса.