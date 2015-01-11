2020-10-02YEKT07:00:00 | Губерния На Таганае завершается прокладка новой тропы Источник: АНО «Национальные приоритеты»









Совсем скоро по маршруту в урочище Семибратка смогут пройти первые туристы. Экологическая тропа станет аналогом знаменитой Черной скале, сообщает пресс-служба национального парка «Таганай». Сегодня на Семибратке кипит работа: тропа общей протяженностью 4,4 километра отсыпана крупным щебнем, начата укладка второго слоя более мелкой фракции. Ширина дорожки полтора метра, это позволит посетителям комфортно по ней прогуливаться.Один из семи «братьев», первый по ходу следования по тропе, уже обзавелся смотровой площадкой. На вершину скального останца высотой около 15 метров ведет удобная лестница из трех пролетов и почти восьми десятков ступеней. Сварные конструкции выполнены из просечного металла (чтобы на поверхностях зимой не скапливался снег) и окрашены. Еще одну смотровую площадку соорудят на пятом «брате». На лестнице будет почти полторы сотни ступеней и три площадки. До конца года на Семибратке будет также обустроена автопарковка.В 2021 году должно начаться строительство визит-центра, сейчас проводятся все необходимые конкурсные процедуры. Концепция оформления готова, часть экспозиции будет интерактивной. Посетители узнают не только о природе национального парка «Таганай», но и об истории освоения этих мест.« Новый эколого-туристический комплекс в урочище Семибратка «Где Европа встречается с Азией» станет еще одной точкой притяжения посетителей Таганая и частично разгрузит Черную скалу, - рассказал директор объединённой дирекции национальных парков «Таганай» и «Зигальга» Алексей Яковлев. – Мы ожидаем, что по маршруту на Семибратке в год будут проходить до 80 тысяч человек». Строительство комплекса «Где Европа встречается с Азией» в национальном парке «Таганай» идет в рамках нацпроекта «Экология».







Источник: АНО «Национальные приоритеты»Совсем скоро по маршруту в урочище Семибратка смогут пройти первые туристы. Экологическая тропа станет аналогом знаменитой Черной скале, сообщает пресс-служба национального парка «Таганай». Сегодня на Семибратке кипит работа: тропа общей протяженностью 4,4 километра отсыпана крупным щебнем, начата укладка второго слоя более мелкой фракции. Ширина дорожки полтора метра, это позволит посетителям комфортно по ней прогуливаться.Один из семи «братьев», первый по ходу следования по тропе, уже обзавелся смотровой площадкой. На вершину скального останца высотой около 15 метров ведет удобная лестница из трех пролетов и почти восьми десятков ступеней. Сварные конструкции выполнены из просечного металла (чтобы на поверхностях зимой не скапливался снег) и окрашены. Еще одну смотровую площадку соорудят на пятом «брате». На лестнице будет почти полторы сотни ступеней и три площадки. До конца года на Семибратке будет также обустроена автопарковка.В 2021 году должно начаться строительство визит-центра, сейчас проводятся все необходимые конкурсные процедуры. Концепция оформления готова, часть экспозиции будет интерактивной. Посетители узнают не только о природе национального парка «Таганай», но и об истории освоения этих мест.« Новый эколого-туристический комплекс в урочище Семибратка «Где Европа встречается с Азией» станет еще одной точкой притяжения посетителей Таганая и частично разгрузит Черную скалу, - рассказал директор объединённой дирекции национальных парков «Таганай» и «Зигальга». – Мы ожидаем, что по маршруту на Семибратке в год будут проходить до 80 тысяч человек». Строительство комплекса «Где Европа встречается с Азией» в национальном парке «Таганай» идет в рамках нацпроекта «Экология». Источник: НП «Таганай» AzAzA 2020-10-02YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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