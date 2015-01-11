В Челябинске завершился фестиваль-конкурс деревянной скульптуры «Уральский характер»

Благодаря фестивалю в городском саду имени Пушкина появятся новые «литературные» арт-объекты – персонажи лермонтовских поэм, пушкинских сказок и другие скульптуры.«Уральский характер» впервые прошёл осенью, поэтому и тему организаторы мероприятия подобрали соответствующую – цитату Пушкина «И каждой осенью я расцветаю вновь…». Скульпторам предлагалось создать работы, связанные с Золотым веком русской литературы.Гости парка могли наблюдать, как из огромных брёвен с помощью бензопил появляются очертания Мцыри, старика и золотой рыбки, чудища с аленьким цветочком в лапе и целых две скульптуры Гоголя, причём одна была выполнена в форме носа.Пермские мастера Наталья Белобородова и Алексей Васюков уже давно задумали сделать лермонтовского Демона.«Ещё не зная, какая будет композиция, мы понимали, что не хочется делать портрет, хочется передать чувство, состояние, – отметила Наталья Белобородова. – Это мгновение, когда Демон увидел Тамару и почувствовал, что полюбил, понял, что жив. Нам хотелось передать это состояние недоумения».Работа «Демон» заняла на фестивале второе место. Первое тоже у лермонтовского сюжета – на этот раз встреча Мцыри с барсом. Авторы – Лев Брюханов (Московская обл.) и Мария Соловатова (г. Ижевск).Организаторы и авторы «Уральского характера» Валентина Городничева и Денис Маханов выиграли грант на проведение фестиваля и в следующем году.