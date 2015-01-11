» Дизайн-код. Инструкция для юридических лиц и предпринимателей

8 сентября 2020 года утверждены Правила размещения и содержания информационных конструкций на территории Озерского городского округа Челябинской области, так называемый «дизайн – код». Владельцам кафе, банков, магазинов, аптек и других заведений, необходимо привести свои фасады в соответствие с требованиями данного нормативного документа.

«О Правилах размещения и содержания информационных конструкций на территории Озерского городского округа Челябинской области»

В первую очередь, подлежат приведению в соответствие с требованиями Правил в срок до 01.06.2021 года вывески, размещенные на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, расположенных на следующих улицах города Озерска:

проспект Ленина,

проспект Победы,

проспект Карла Маркса,

улица Октябрьская,

улица Дзержинского.

С 01.06.2021 подлежат демонтажу в установленном порядке вывески, не соответствующие требованиям Правил и размещенные на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, размещенных на данных улицах.

Во вторую очередь, подлежат приведению в соответствие с требованиями Правил в срок до 01.01.2022 вывески, размещенные на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, расположенных на улицах населенных пунктов Озерского городского округа на остальной городской территории.

С 01.01.2022 подлежат демонтажу в установленном порядке вывески, не приведенные в соответствие с требованиям Правил на данной территории.

Для чего установлены Правила размещения и содержания информационных конструкций на территории Озерского городского округа

Правила введены с целью упорядочивания размещения и содержания информационных конструкций на территории города Озерска. Убрав слишком крупные конструкции, заменить их на аккуратные, более сдержанные и визуально гармоничные. Убрать хаотично размещенные средства визуальной информации, и подчинить внешний облик города ясным и прозрачным правилам - это общенациональная тенденция приведения городского пространства в соответствие со стандартами цивилизованного мира. Для этого в Озерске появились Правила размещения и содержания информационных конструкций. В Правилах формальным языком прописаны новые требования к оформлению информационных носителей (вывесок) на городских фасадах, а также представлено графическое приложение с наглядными примерами их размещения, в зависимости от существующей ситуации.

ПРАВИЛА составлены на опыте других городов России, где «дизайн-код» уже работает.

Использованы фото с сайта студии

Артемия Лебедева

https://www.artlebedev.ru/moscow/design-code/life/

https://www.дизайнкодчелябинск.рф/

Дизайн-код, который вступил в действие 8 сентября 2020 г., касается только «фирменных» вывесок и информационных конструкций юридических и физических лиц.

Что такое «информационная конструкция»?

Информационная конструкция – объект благоустройства, выполняющий функцию информирования населения города и соответствующий требованиям Правил. К информационным конструкциям относятся, в том числе отдельно стоящие конструкции, размещаемые в соответствии с уставленными требованиями. Допустим, вывеска «Молоко» на вашем магазине - это информационная конструкция. А «Свежее молоко» — уже рекламная. Вывеска носит чисто информационный характер: название, адрес, телефон. Не должно быть никаких слоганов. График работы, зеленый мигающий крестик на аптеках — это всё информационные конструкции. Сообщения о скидках — рекламные. В дизайн-коде речь идет исключительно об информационных конструкциях, а не о наружной рекламе, которая регулируется Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О рекламе».

Что такое «вывеска»?

Вывески – это информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины и окна, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие:

- сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя;

- сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных федеральным законодательством Российской Федерации.

За чей счет?

Согласно общероссийской практике, приведение вывесок в соответствие с утвержденным дизайн-кодом города осуществляется за ваш счет. Правила устанавливают одинаковые требования к вывескам для всех заинтересованных лиц, без исключения. Это позволит малым предприятиям работать на равных с крупными компаниями и не теряться в хаосе их вывесок. Фирма, у которой нет денег на огромный баннер, сможет привлекать людей своими услугами доступными средствами.

ЧТО НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ:

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ ВЫВЕСКУ ВЫШЕ ЛИНИИ ПЕРЕКРЫТИЙ МЕЖДУ ПЕРВЫМ И ВТОРЫМ ЭТАЖАМИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ ВЫВЕСКИ НА КОЗЫРЬКАХ.

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ (ЗАКРЫТИЕ) ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ, А ТАКЖЕ ВИТРАЖЕЙ И ВИТРИН.

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК В ГРАНИЦАХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ГЛУХИХ ТОРЦАХ ФАСАДА (ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ ТРЦ, ТЕАТРОВ, КИНОТЕАТРОВ, ЦИРКОВ).

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА КРОВЛЯХ, ЛОДЖИЯХ И БАЛКОНАХ

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЯХ ФАСАДОВ ОБЪЕКТОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА КОЛОННАХ, ПИЛЯСТРАХ, ОРНАМЕНТАХ, ЛЕПНИНЕ

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА РАССТОЯНИИ БЛИЖЕ ЧЕМ 1 М ОТ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК:

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕКРЫТИЕ (ЗАКРЫТИЕ) УКАЗАТЕЛЕЙ НАИМЕНОВАНИЙ УЛИЦ И НОМЕРОВ ДОМОВ:

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ КОНСОЛЬНЫХ ВЫВЕСОК НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ 10 М ДРУГ ОТ ДРУГА, А ТАКЖЕ ОДНОЙ КОНСОЛЬНОЙ ВЫВЕСКИ НАД ДРУГОЙ:

▪ ЗАПРЕЩЕНЫ БЛИКУЮЩИЕ ВЫВЕСКИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ (РОЛЛЕРНЫЕ, ПОВОРОТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПРИЗМАТРОНЫ, ЭКРАНЫ, БЕГУЩУЮ СТРОКУ И ПР). БЕГУЩАЯ СТРОКА И ЭКРАН МОГУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ ТОЛЬКО В ВИТРИНЕ.

▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТОНА, ТКАНИ, БАННЕРНОЙ ТКАНИ

▪ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОНОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ, МИГАЮЩИХ, МЕРЦАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (ЭТО ЗЕЛЕНЫЕ КРЕСТЫ АПТЕК, БЕГУЩИЕ СТРОКИ).

▪ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩАТЬ ВЫВЕСКИ НА ОКОННЫХ ПРОЕМАХ.

▪ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК В ВИДЕ НАДУВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ШТЕНДЕРОВ

▪ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЯХ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

▪ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ: ЗАБОРАХ, ШЛАГБАУМАХ, ОГРАЖДЕНИЯХ, ПЕРИЛАХ И Т.Д. (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЕТНИКОВ, МОЖНО НА ЗОНТИКАХ)

НА ПЕРИОД РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ЛЕТНИХ ЗАЛОВ) ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК ПУТЕМ НАНЕСЕНИЯ НАДПИСЕЙ НА МАРКИЗЫ И ЗОНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА ДАННОГО ЛЕТНЕГО ЗАЛА. ПРИ ЭТОМ ВЫСОТА РАЗМЕЩАЕМЫХ ВЫВЕСОК НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЕЕ 0,2 М. В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫВЕСКАХ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА МАРКИЗАХ И ЗОНТАХ СЕЗОННОГО КАФЕ, ИЗОБРАЖЕНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА, ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫСОТА УКАЗАННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 0,3 М, А ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ (ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ) И ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫВЕСКИ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА ЕДИНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ.

▪ ЗАПРЕЩЕНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВЫВЕСКИ (ЕСЛИ ОНИ НЕ СОГЛАСОВАНЫ С УПРАВЛЕНИЕМ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

▪ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, А ТАКЖЕ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАНЕЕ СУЩЕСТВОВАВШИХ ВЫВЕСОК НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ УТВЕРЖДЕННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРОЕКТА РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО РАЗМЕЩЕНИЕ УКАЗАННЫХ ВЫВЕСОК.

Общие правила

На фасадах одного здания, строения, сооружения каждая организация и индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной вывески одного из следующих типов

Если у вас столовая-кафе-ресторан-пельменная, то вам разрешены две вывески: на отдельной можно разместить меню для горожан.

Высота вывески не должна превышать 0,5 метра, длина — не больше 70 % длины всего фасада (но не более 15 метров в общей сложности)

▪ Запрещено размещать вывеску на газовой или водосточной трубе.

Это опасно!

Вывески на всем здании должны быть однотипными

Если соседняя организация уже разместила объемные буквы, то вам придется сделать также, если у вас нет фирменного стиля и вы не транснациональная корпорация. Главное требование дизайнеров — вывеска должна гармонировать с цветом фасада здания. Вывески всех, кто арендует первые этажи зданий, нужно разместить только одного размера (по высоте) и по одной линии (горизонт). Если вывеска без подложки, тогда высота заглавной буквы — не больше 0,75 метра, высота основного текста — не более 0,5 метра.

Если возник спор между собственниками-соседями?

Между арендаторами/собственниками, расположенным в одном здании, может возникнуть спорная ситуация. В таком случае, арендаторы/собственники должны подстраиваться под того, кто первым утвердил свою вывеску.

Вывески можно крепить на фасаде, на крыше, параллельно стене (горизонтально), перпендикулярно (с выносом) и на витринах (на стекле). А еще на плоских участках, где нет декоративных элементов.

Вывески на памятниках культурного наследия возможны, но только в виде объемных букв с внутренней подсветкой.

Соответствует ли Ваша вывеска требованиям дизайн-кода

Проверьте правильная ли у вас вывеска.

1. У Вас консольная вывеска.

Не ближе, чем 10 метров друг от друга,

не менее 2,5 метров от нижнего края до земли,

не менее 0,2 метра от края стены.

Размер конструкции в высоту — не более 1 метра,

отступ от крайней точки вывески до стены — 1 метр.

«Кресты» аптек останутся и будут светиться, но по новым правилам им запрещено мигать.

2.У Вас вывеска на балконе.

Такие вывески запрещены, их придется демонтировать.

3. У Вас вывеска на фризе (фриз — это завершение 1 этажа).

Общая высота информационного поля (текста) может «съесть» лишь 70% высоты фриза, а длина — не более 70% длины фриза. Если с вами соседствует несколько организаций и все они хотят разместиться на этом фризе, то вы должны выработать единый стиль.

4. У Вас вывеска на здании, которое является объектом культурного наследия.

Ваша вывеска не должна выделяться из общего архитектурного стиля здания. Запрещено использовать короб, обтянутый баннерной тканью с названием магазина и аршинными буквами. Размещать плоскую подложку, и к ней крепить ваше название. Нет, допустим только один вариант: каждая буква «вырезана» отдельно в виде объемных букв с внутренней подсветкой и укреплена на фасаде.

5. У Вас вывеска с подсветкой.

Подсветка не должна моргать, свет должен быть приглушенным, чтобы не беспокоить жильцов по соседству.

6. У Вас цокольное помещение. Какой должна быть вывеска?

Вывеска должна быть над окнами, но не ниже 0,6 метра от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,1 метра.

7. У Вас столовая, бар, ресторан.

Компаниям по продаже еды разрешили вторую вывеску. На ней может размещаться информация о блюдах. Но размещать меню можно только у входа справа или слева, не выше дверного проема.

Размеры второй вывески: высота — не более 0,8 метра, длина — 0,6 метра.

Крайняя точка элементов настенной конструкции может отходить от плоскости фасада не более, чем на 0,2 метра.

8. У Вас вывеска на дверях входной группы.

Такая вывеска законна, если она нанесена методом трафаретной печати или сделана аппликация из самоклеющейся пленки на стекло двери. Размер таких вывесок: длина — 0,3 метра, высота — 0,4 метра.

9. У Вас вывеска на витрине.

Разрешены три типа вывесок на витринах:

За стеклом (со стороны магазина)

Тогда расстояние от стекла до витринной конструкции должно быть не менее 0,15 метров. Глубина витринного пространства — не меньше 0,6 метров, витринное пространство должно быть освещено в темное время суток.

▪ Наклейка на стекле (со стороны улицы)

Можно размещать вывеску в виде отдельных букв или декоративных элементов, в том числе используя трафаретную печать или аппликации из самоклеющейся пленки. При этом высота вывески не должна превышать 0,15 метров.

Вывеска в витрине

Вывески на внешней стороне витрины не должны выходить за плоскость фасада. Их параметры: высота — 0,4м, длина — равна длине остекления витрины. Витрина должна быть ночью освещена, не допускается никаких штор и жалюзи. Они возможны только на расстоянии 0,6 метров от стекла.

Запрещено при этом:

покрывать краской или декоративными пленками всю поверхность остекления витрин;

заменять остекление витрин пластиковой конструкцией;

размещать экраны на всю высоту остекления витрины.

10. У Вас вывеска на крыше.

Если вы единственный собственник этого здания, если больше на крыше нет никаких других вывесок, то все в порядке. Вывеска на крыше не может быть перпендикулярна фасаду дома и должна быть выше линии парапета. Вывески на крыше могут состоять только из объемных подсвеченных букв от 1,8 до 6 метров в зависимости от этажа. Этот проект обязательно должен быть согласован с Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.

11. У Вас вывеска на торце.

Демонтируйте, если находитесь в многоквартирном доме и вывеска находится в границе жилых этажей. Если здание нежилое или весь первый этаж нежилой - демонтировать не нужно. Исключение – торцы офисных зданий.

12. У Вас уникальная вывеска.

То есть у вас барельеф, горельеф, скульптура, роспись, мозаичное панно? Тогда вы счастливчик! Только надо согласовать вывеску с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.

Куда обращаться?

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 206

E-mail: arch@ozerskadm.ru

Перечень документов, необходимых для согласования дизайн-проекта размещения вывески:

1) заявление о согласовании дизайн-проекта размещения вывески на имя начальника Управления архитектуры и градостроительства в 1 экземпляре;

2) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в копии при предъявлении подлинника;

4) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих имущественные права заявителя на занимаемое здание, строение, сооружение, помещение, которое является местом фактического нахождения (местом осуществления деятельности) организации, индивидуального предпринимателя, размещающих вывеску, в том числе согласование размещения информационной конструкции с собственником объекта недвижимости;

5) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих имущественные права заявителя на земельный участок, копия разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены здание, строение, сооружение, которые являются местом фактического нахождения (местом осуществления деятельности) организации, индивидуального предпринимателя, в случае размещения отдельно стоящей вывески;

6) документы технической инвентаризации – поэтажный план помещения, выданный уполномоченной организацией;

7) дизайн-проект вывески на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном носителе, подготовленный и оформленный в соответствии с пунктом 33 настоящих Правил.

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа рассматривает заявление о согласовании дизайн-проекта размещения вывески и приложенные к нему документы в течение 20 рабочих дней со дня их подачи.