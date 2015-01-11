» В Совете Федерации обсудили вопросы законности блокирования интернет-вещания русскоязычных СМИ

За последние несколько лет около двухсот русскоязычных телеканалов включены администраторами видеохостинга YouTube в «черный список». Вопреки декларируемым целям защиты свободы слова, зарубежные компании вмешиваются в деятельность российских СМИ – удаляют контент и блокируют вещание сетевых телеканалов и информационных агентств. О сложившейся ситуации и способах ее разрешения говорилось на круглом столе «Вопросы законодательного обеспечения интересов России в глобальном и локальном интернет-пространстве», прошедшем в Совете Федерации.В дискуссии приняла участие сенатор РФ Маргарита Павлова, а также советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, генеральный директор RT, первый заместитель главного редактора RT Алексей Николов, представители органов государственной власти, крупнейших федеральных СМИ и общественных организаций. Участники круглого стола пришли к мнению, что блокирование интернет-вещания нарушает права как представителей телеканалов или иных СМИ, так и пользователей информации; озвучили необходимость добиться от иностранных компаний исполнения в отечественном информационном пространстве законов российского государства, усилить административное производство и накладывать штрафы за несоблюдение российских законов. Также прозвучало предложение стимулировать развитие отечественных хостингов и социальных сетей.«Необходимость принятия законодательных решений по эффективному взаимодействию с зарубежными платформами очевидна. Вмешательство в государственную политику страны иностранных компаний должно жестко регулироваться, тем более, когда речь идет о свободе слова. Необходимо развивать отечественные соцсети и российский хостинг», - отметила сенатор Российской Федерации Маргарита Павлова.По итогам круглого стола планируется выработка законодательных решений по эффективному взаимодействию с зарубежными платформами.