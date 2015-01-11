В выходные на Южном Урале похолодает до –31

На Южном Урале ожидаются крепкие морозы – в ближайшие выходные температура в регионе опустится до минус 31.
По данным ведомства, в ночь на пятницу, 18 декабря, температура в регионе будет держаться в пределах минус 9-14 градусов, в низинах – до 17. Днем потеплеет до минус 2-7. При этом местами ожидается небольшой снег и порывы ветра до 13 м/с.
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В ночь на субботу, 19 декабря, температура будет уже от минус 16 до минус 21 градусов, днем – от минус 11 до минус 16.
Пик похолодания придется в ночь на воскресенье, 20 декабря, – при температуре минус 23-28 градусов, в горах и низинах столбик термометра опустится до минус 31 градуса. Днем будет так же морозно – минус 15-20.
https://dostup1.ru/society/V-vyhodnye-na-Yuzhnom-Urale-poholodaet-do--31_132681.html