2020-12-24YEKT11:00:00 | Губерния В 2021 году в Челябинской области больше южноуральцев получат льготный статус детей погибших участников ВОВ Источник: фотограф Дмитрий Куткин









Сегодня депутаты Законодательного Собрания Челябинской области сразу в трех чтениях приняли закон, согласно которому к льготной категории детей погибших защитников Отчества будут отнесены южноуральцы, чьи родители умерли от заболеваний, связанных с пребыванием на фронте, во время Великой Отечественной войны либо скончались вследствие ранений, контузий, увечий после ее завершения. С докладом выступила первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова. «Законопроект был разработан по инициативе главы региона Алексея Текслера, в связи с тем что поступало большое количество обращений от совета ветеранов и других общественных организаций. Просили расширить перечень категорий граждан, которые могут получить льготный статус детей погибших защитников Отечества. Министерством социальных отношений был подготовлен законопроект, который сегодня приняли южноуральские парламентарии», — прокомментировала Ирина Скалунова.С 1 января 2021 года к детям погибших защитников Отечества будут отнесены жители области, родители которых:- умерли от заболеваний, связанных с пребыванием на фронте, во время Великой Отечественной войны;- умерли вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, связанных с пребыванием на фронте, после окончания войны.При этом тем южноуральцам, чьи родители умерли после войны, меры социальной поддержки могут быть предоставлены при условии, если они родились не позднее 13 марта 1940 года — для детей участников войны с Финляндией, 9 (11) мая 1945 года — для детей участников Великой Отечественной войны и 3 сентября 1945 года — для детей участников войны с Японией.В настоящее время 27 184 южноуральцам, относящимся к категории детей погибших участников Великой Отечественной войны, выплачивается ежемесячное социальное пособие в размере 500 рублей. Также дети погибших защитников Отечества могут один раз в три года за счет средств областного бюджета посещать места захоронения родителей, в том числе и за пределами России (но не более 25 тыс. рублей). На эти цели в 2021 году запланировано более 149 млн рублей бюджета Челябинской области.В Челябинской области действует общественная организация «Память сердца. Дети защитников Отечества, погибших в Великой Отечественной войне», в нее входят порядка 5 000 человек. В этом году она отмечает 20-летний юбилей. Источник: фотограф Дмитрий КуткинСегодня депутаты Законодательного Собрания Челябинской области сразу в трех чтениях приняли закон, согласно которому к льготной категории детей погибших защитников Отчества будут отнесены южноуральцы, чьи родители умерли от заболеваний, связанных с пребыванием на фронте, во время Великой Отечественной войны либо скончались вследствие ранений, контузий, увечий после ее завершения. С докладом выступила первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области. «Законопроект был разработан по инициативе главы региона Алексея Текслера, в связи с тем что поступало большое количество обращений от совета ветеранов и других общественных организаций. Просили расширить перечень категорий граждан, которые могут получить льготный статус детей погибших защитников Отечества. Министерством социальных отношений был подготовлен законопроект, который сегодня приняли южноуральские парламентарии», — прокомментировала.С 1 января 2021 года к детям погибших защитников Отечества будут отнесены жители области, родители которых:- умерли от заболеваний, связанных с пребыванием на фронте, во время Великой Отечественной войны;- умерли вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, связанных с пребыванием на фронте, после окончания войны.При этом тем южноуральцам, чьи родители умерли после войны, меры социальной поддержки могут быть предоставлены при условии, если они родились не позднее 13 марта 1940 года — для детей участников войны с Финляндией, 9 (11) мая 1945 года — для детей участников Великой Отечественной войны и 3 сентября 1945 года — для детей участников войны с Японией.В настоящее время 27 184 южноуральцам, относящимся к категории детей погибших участников Великой Отечественной войны, выплачивается ежемесячное социальное пособие в размере 500 рублей. Также дети погибших защитников Отечества могут один раз в три года за счет средств областного бюджета посещать места захоронения родителей, в том числе и за пределами России (но не более 25 тыс. рублей). На эти цели в 2021 году запланировано более 149 млн рублей бюджета Челябинской области.В Челябинской области действует общественная организация «Память сердца. Дети защитников Отечества, погибших в Великой Отечественной войне», в нее входят порядка 5 000 человек. В этом году она отмечает 20-летний юбилей. AzAzA 2020-12-24YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Велик ...

На Южном Урале продолжается работа по присвоению статуса детям погибших уча ...

В Челябинской области приняли закон «о детях войны»

На Южном Урале появится новая мера социальной поддержки

Дети погибших защитников Отечества получат официальный статус на Южном Урал ... {comments_news}