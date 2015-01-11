Школьники из села Миасское поздравили медработников с наступающим Новым годом

Дети из школы № 1 села Миасское поблагодарили за работу врачей местной больницы песнями, танцами и новогодними игрушками, сделанными своими руками. Заместитель директора по воспитательной работе и организатор Светлана Маклакова, рассказывает, что акцию «Спасибо, доктор» перед Новым годом руководство школы задумало и решило провести, чтобы порадовать и поднять настроение медикам, дети с радостью согласились. «В Новый год всем хочется праздника, тепла, душевного внимания и добрых слов, а особенно медицинским сотрудникам, многие из которых праздничные дни проведут на работе. Мы рады быть здесь и выступать для них вместе с вокальной группой Натальи Лисовой, а также нашим хореографическим ансамблем "Импровиз" и руководителем Ириной Пашниной», – отметила Светлана Маклакова.Поздравление прошло в формате «музыкальной открытки» от детских творческих коллективов. На подготовку акции понадобилось две недели, 47 ребят в едином порыве разучивали танцы, песни, записывали фонограммы, делали новогодние поделки и с нетерпением ждали своего звездного часа – дня поздравления. Такое искреннее «СПАСИБО» очень растрогало медицинских работников.«Мы безумно благодарны организаторам за чудесное выступление, дети были на высоте. Умнички! Позитивный подарок перед Новым годом, и нашим пациентам понравилось», – поблагодарила участников сотрудник районной больницы села Миасское Елена Харитонова.Светлана Соколова, директор школы № 1 села Миасское: «Медперсоналу предстоят новогодние праздничные, а кому и ночные дежурства, пациентам хочется пожелать скорейшего выздоровления. И если они не попадут домой, то пусть она скрасит их больничные будни. Глядя на эту украшенную нашими игрушками елку, они будут с улыбкой вспоминать в том числе наш концерт». Подробнее
Новогодний спектакль «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» пройдёт в Кремлёвском дворце без зрителей и будет показан 31 декабря в 18:00 на федеральном семейном телеканале«Карусель». В этом сезоне Кремлёвская ёлка впервые состоится в формате телеверсии. Сказочное представление организовано московской федерацией профсоюзов совместно с правительством Москвы и управлением делами Президента РФ. Телеканал «Карусель» проведёт трансляцию волшебного мюзикла «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» со сцены Государственного Кремлёвского дворца. Главные герои сказки — Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет — разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают всё о пятом времени года. Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью «Времялёта» и посетят Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию.В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. В этом сезоне Кремлёвской ёлки использованы виртуальные и классические декорации, подготовленные специально для спектакля. Зрители также увидят новые костюмы, изготовлением которых занимались опытные мастера. Одежда каждого персонажа продумана до мелочей. Наряд Деда Мороза заслуживает отдельного внимания, в нём использованы только натуральные материалы.«Уже четвёртый год подряд мы являемся медиапартнёром Кремлёвской ёлки, а в этот раз у нас особая роль. Впервые в истории миллионы детей и их родителей увидят праздничный спектакль не в Государственном Кремлёвском дворце, а cэкранов телевизоров. Мы приглашаем вас включить телеканал «Карусель» 31 декабря в 18:00 и окунуться в волшебный мир новогодней сказки», — рассказала главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина. Тема спектакля очень современная. Связь инноваций и традиций: сюжет пьесы знакомит юных телезрителей с историческими событиями и любопытными фактами, а также рассказывает о пользе книг в наше время.Уже более полувека Кремлёвская ёлка остаётся главным новогодним спектаклем страны, дарящим всем участникам незабываемые впечатления. Новогоднее торжество проводится с 1963 года в Государственном Кремлёвском дворце. Ежегодно сотни тысяч детей приезжают с разных уголков России и стран СНГ, чтобы увидеть волшебный новогодний спектакль.Актуальная программа вещания телеканала доступна на сайте https://www.karusel-tv.ru/. Подробнее
Дети из школы № 1 села Миасское поблагодарили за работу врачей местной больницы песнями, танцами и новогодними игрушками, сделанными своими руками.Заместитель директора по воспитательной работе и организатор Светлана Маклакова, рассказывает, что акцию «Спасибо, доктор» перед Новым годом руководство школы задумало и решило провести, чтобы порадовать и поднять настроение медикам, дети с радостью согласились. «В Новый год всем хочется праздника, тепла, душевного внимания и добрых слов, а особенно медицинским сотрудникам, многие из которых праздничные дни проведут на работе. Мы рады быть здесь и выступать для них вместе с вокальной группой Натальи Лисовой, а также нашим хореографическим ансамблем "Импровиз" и руководителем Ириной Пашниной», – отметила Светлана Маклакова.Поздравление прошло в формате «музыкальной открытки» от детских творческих коллективов. На подготовку акции понадобилось две недели, 47 ребят в едином порыве разучивали танцы, песни, записывали фонограммы, делали новогодние поделки и с нетерпением ждали своего звездного часа – дня поздравления. Такое искреннее «СПАСИБО» очень растрогало медицинских работников.«Мы безумно благодарны организаторам за чудесное выступление, дети были на высоте. Умнички! Позитивный подарок перед Новым годом, и нашим пациентам понравилось», – поблагодарила участников сотрудник районной больницы села Миасское Елена Харитонова.Светлана Соколова, директор школы № 1 села Миасское: «Медперсоналу предстоят новогодние праздничные, а кому и ночные дежурства, пациентам хочется пожелать скорейшего выздоровления. И если они не попадут домой, то пусть она скрасит их больничные будни. Глядя на эту украшенную нашими игрушками елку, они будут с улыбкой вспоминать в том числе наш концерт».