Челябинская область и Хабаровский край подписали соглашение о сотрудничестве

В конце 2020 года подписано соглашение между правительствами Челябинской области и Хабаровского края, направленное на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и активизацию партнерских отношений между организациями двух регионов.Документ будет содействовать развитию межрегиональной кооперации и укреплению связей в таких сферах, как здравоохранение, образование, наука, культура, туризм, спорт, промышленность, транспорт, информационные технологии и связь, агропромышленный комплекс, торговля, сфера услуг и т.д. С 2003 года такое соглашение уже действовало, но к настоящему времени утратило силу.Сегодня между двумя регионами уже налажен активный товарооборот. В Хабаровский край осуществляются поставки металлопродукции, продукции машиностроения (грузовые автомобили, бульдозеры, автогрейдеры и погрузчики) и пищевой индустрии (мясо и мясо птицы, мука, крупа, макаронные и кондитерские изделия). В Челябинскую область завозится рыба и продукты ее переработки. Стороны готовы укреплять связи и выстраивать конструктивные деловые отношения в долгосрочной перспективе, что придаст новый импульс их развитию, обогатит двустороннее взаимодействие перспективными проектами.