Челябинская область развивает сотрудничество с Казахстаном в сфере экономики

Выстраивание тесных торгово-экономических отношений с Челябинской областью, в частности, привлечение дополнительных инвестиций в сферу машиностроения, стало главной целью визита на Южный Урал официальной делегации Республики Казахстан. Представители экономического блока правительства региона во главе с заместителем губернатора Егором Ковальчуком провели переговоры с заместителем акима Туркестанской области Меиржаном Мырзалиевым и руководителями компаний «РАПИРЭ «TURKISTAN INVEST» и «OrbisKazakhstan».«Казахстан был и остается одним из важнейших зарубежных партнеров Челябинской области. И не только в силу географической близости. Ежегодно на эту республику приходится порядка 25% всего товарооборота нашего региона. В последние годы в принципе наблюдается высокая динамика развития российско-казахстанских отношений по многим отраслям. И мы, в первую очередь как промышленный регион, заинтересованы в дальнейшем укреплении двустороннего стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества с этой страной. Это один из приоритетов международной политики Южного Урала», – отметил Егор Ковальчук.
Источник: из личного архива