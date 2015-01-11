Резиденты ТОСЭР Челябинской области увеличат объем капиталовложений и создадут больше рабочих мест

В ходе заседания комиссии при минэкономразвития Челябинской области принято решение заключить дополнительные соглашения с действующими резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Верхний Уфалей». Дело в том, что компании не просто сохранили устойчивые темпы работы в период пандемии, но и продолжили развиваться. В планах – увеличение инвестиций и рабочих мест.ООО «Уфалей-Щебень» вместо заявленных изначально 13 рабочих мест создаст 44. ООО «Кварцит» вместо 19 – 33. Кроме того, ООО «Уфалей-Щебень» более чем в два раза увеличивает объем капиталовложений: с 10,7 млн до 28,5 млн рублей.В скором времени два новых резидента появятся в ТОСЭР «Миасс». «УЗПМ АНТ» расширяет производство крано-манипуляторных установок (КМУ) и рукавов высокого давления из комплектующих и материалов российского происхождения. Объем капвложений составит 23,4 млн рублей, будет создано 74 рабочих места.КМУ АНТ – собственная разработка УЗПМ – является прямым продуктом импортозамещения. Сегодня эти манипуляторы способны конкурировать не только со своими отечественными аналогами, но и с продукцией зарубежных производителей. На них имеется устойчивый спрос гарантированных потребителей. Поставки организованы в первую очередь в адрес производителей машиностроения и других предприятий по всей территории Российской Федерации.Еще одна компания «АЕР» расширяет производство и сбыт фурнитуры для мебели и прочих изделий: металлических опор для корпусной мебели и мебельных ручек – серийных и по индивидуальным техническим заданиям заказчика. Объем капвложений – 3,6 млн рублей, будет создано 40 рабочих мест.«ООО «АЕР» ведет деятельность по моделированию, разработке дизайна и производству мебельной фурнитуры. В рамках проекта планируется полностью пересмотреть модельный ряд и ввести новые модели, исходя из требований ключевых потребителей и существующих тенденций промышленного дизайна», – говорится в бизнес-плане.Члены комиссии одобрили проекты, но резидентами ТОСЭР их инициаторы станут после подписания соглашения в Минэкономразвития РФ.В настоящее время в ТОСЭР «Миасс» осуществляют деятельность 8 предприятий в области машиностроения, приборостроения, профобразования и туризма. Они планируют создать около 200 рабочих мест, инвестировать свыше 270 млн рублей.В числе потенциальных резидентов еще несколько компаний, которые планируют реализовать проекты, в том числе по производству напитков, асфальтобетонных смесей, строительству сервисного центра для грузового транспорта и конструкторского бюро. Часть из них смогут подать заявку на резидентство благодаря принятому Правительством РФ решению по расширению видов разрешенной деятельности в ТОСЭР «Миасс». Подробности по ссылке.