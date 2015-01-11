Резиденты ТОСЭР Челябинской области увеличат объем капиталовложений и создадут больше рабочих мест

Второй этап чемпионата по гонкам на льду состоится в Карабаше. Мероприятие запланировано на будущую субботу, 13 февраля. Как рассказали организаторы соревнований, они пройдут в нескольких категориях в зависимости от автомобиля: «Леди», «Стандарт», «Тюнинг», «Абсолют» Подробнее