» В Челябинской области планируют отменить обязательную самоизоляцию для пожилых

Власти Челябинской области сообщили о возможной отмене обязательной самоизоляциии для пожилых людей.
Как сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, на больничном сейчас находятся 4 тыс. людей преклонного возраста, половина из них работают в бюджетной сфере.
«С учетом того, что вакцина против коронавируса сейчас доступна, мы задумываемся над тем, чтобы ослабить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет», – сказала Ирина Гехт.
https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-planiruyut-otmenit-obyazatelnuyu-samoizolyatsiyu-dlya-pozhilyh-lyudey_134341.html