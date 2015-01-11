Три проекта Челябинской области вошли в сборники успешных практик АСИ

В «Атлас успешных практик соучастия и вовлечения жителей в развитие городской среды» АСИ вошли два решения для Челябинска, идея для Миасса попала в сборник программы «100 городских лидеров».Одно из челябинских решений – интерактивная «Карта дорожных ограждений». Инициаторы начали заполнять ее с двух районов города, постепенно расширяя географию. Активисты обходят кварталы, фиксируют дорожные барьеры, считают количество секций, проводят сверку. Полученную информацию они передают в администрацию Челябинска. Со временем представители общественного движения планируют расширить охват карты и помочь чиновникам очистить улицы от лишней инфраструктуры, тем самым снизив нагрузку на бюджет.Другая практика – «Волны» – направлена на проектирование территории у реки Миасс. Публичное обсуждение концепции наполнения пространства в границах улиц Северо-Крымская и Красная инициировали девелоперы при поддержке мэрии Челябинска. В числе предложений строительство экологических троп, велодорожек, спортивных площадок, организация мест для пленэра и рыбалки, а также открытие проката плавсредств. Набережная должна стать максимально доступной для горожан.Миасский проект «Юность – точка притяжения» нацелен на создание в городе «живого» современного образовательного пространства для детей и молодежи, воспитанников школ и детсадов, обучающихся в доме детского творчества «Юность» им. В. П. Макеева». Его отличительная особенность – сочетание учебного процесса с современными формами проведения занятий на открытой территории, доступной для всех жителей близлежащих районов. За время участия в акселераторе АСИ идея команды переросла в проект «Точка притяжения – Юность» как многофункциональное и многопрофильное пространство. В настоящее время разработано зонирование участков вокруг учреждения и организован конкурс по разработке дизайн-макета, подготовке прототипов зон. В работу вовлечено более 600 человек очно. Проект поддержан главой администрации города и включен в городскую программу по благоустройству «Реальные дела».«100 городских лидеров» – это программа Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив и Российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Ежегодно в рамках программы отбирается 20 лучших заявок из 20 городов.