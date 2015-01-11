2021-02-25YEKT12:00:00 | Губерния ЧТЗ наращивает выпуск дизельных двигателей Источник: ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»









ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» не только обеспечивает потребности российской армии в дизельных двигателях, но и налаживает новые экспортные связи. Сегодня ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) является стратегически важной составляющей для отечественного оборонно-промышленного комплекса. Предприятие является основным заводом-изготовителем дизельных двигателей для российской бронетанковой техники. В 2020 году производство дизельных двигателей вдвое увеличило объемы выпуска, а также расширило возможности по поставкам изделий на экспорт.Напомним, что все основные модели техники Концерна «Уралвагонзавод»: танки Т-72, Т-90, Т-14 «Армата», БМПТ «Терминатор», артиллерийские самоходные установки, все модификации самоходных гаубиц «МСТА-С», «Коалиция» оснащаются двигателями ЧТЗ. Таким образом, челябинское предприятие обеспечивает потребности отечественной армии в надежных и мощных двигателях. В 2020 году коллектив ЧТЗ существенно увеличил выпуск спецпродукции, объемы выросли на 50% в сравнении с 2019 годом, значительно возросли показатели по военно-техническому сотрудничеству.Производственные успехи были достигнуты за счет внедрения эффективных методик планирования и модернизации производственных участков.«Мы реализуем масштабную программу технического перевооружения, внедряем новое оборудование и технологии. На производстве сейчас работают современные станки с программным управлением, они обеспечивают стабильно точную обработку деталей, причем круглосуточно. Сегодня мы можем оперативно осваивать выпуск новых деталей с применением прогрессивных методов обработки, работаем над уменьшением цикла подготовки производства», - рассказывает и.о. генерального директора ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Владимир Лебедев.Сегодня предприятие имеет стабильные экспортные поставки в страны-участницы ОДКБ, государства Азии и Ближнего Востока. В 2020 году среди стран двух регионов появились новые потребители дизельных двигателей ЧТЗ.Стоит отметить, что текущий год для производства дизельных двигателей на Урале является юбилейным и знаковым: 12 декабря исполнится 80 лет с момента выпуска первого двигателя в челябинском тылу после эвакуации на ЧТЗ Харьковского моторостроительного завода № 75.«Накопленный многолетний опыт и имеющийся потенциал сделал ЧТЗ уникальным для России центром компетенций в области танкового двигателестроения. Наше предприятие сегодня активно работает на укрепление отечественной экономики и оборонно-промышленного комплекса, что повышает общую значимость южноуральского региона для страны», - отмечает Владимир Лебедев.Справочно:ООО «Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК» - промышленное объединение по производству и продаже широкой гаммы колесной и гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, трубоукладчиков, фронтальных погрузчиков).АО «Концерн «Уралвагонзавод», в периметре которого более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Это известные в России и мире разработчики и производители подвижного состава, коммунальный и дорожно- строительной техники, танков и другой техники.Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. Источник: ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» не только обеспечивает потребности российской армии в дизельных двигателях, но и налаживает новые экспортные связи. Сегодня ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) является стратегически важной составляющей для отечественного оборонно-промышленного комплекса. Предприятие является основным заводом-изготовителем дизельных двигателей для российской бронетанковой техники. В 2020 году производство дизельных двигателей вдвое увеличило объемы выпуска, а также расширило возможности по поставкам изделий на экспорт.Напомним, что все основные модели техники Концерна «Уралвагонзавод»: танки Т-72, Т-90, Т-14 «Армата», БМПТ «Терминатор», артиллерийские самоходные установки, все модификации самоходных гаубиц «МСТА-С», «Коалиция» оснащаются двигателями ЧТЗ. Таким образом, челябинское предприятие обеспечивает потребности отечественной армии в надежных и мощных двигателях. В 2020 году коллектив ЧТЗ существенно увеличил выпуск спецпродукции, объемы выросли на 50% в сравнении с 2019 годом, значительно возросли показатели по военно-техническому сотрудничеству.Производственные успехи были достигнуты за счет внедрения эффективных методик планирования и модернизации производственных участков.«Мы реализуем масштабную программу технического перевооружения, внедряем новое оборудование и технологии. На производстве сейчас работают современные станки с программным управлением, они обеспечивают стабильно точную обработку деталей, причем круглосуточно. Сегодня мы можем оперативно осваивать выпуск новых деталей с применением прогрессивных методов обработки, работаем над уменьшением цикла подготовки производства», - рассказывает и.о. генерального директора ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».Сегодня предприятие имеет стабильные экспортные поставки в страны-участницы ОДКБ, государства Азии и Ближнего Востока. В 2020 году среди стран двух регионов появились новые потребители дизельных двигателей ЧТЗ.Стоит отметить, что текущий год для производства дизельных двигателей на Урале является юбилейным и знаковым: 12 декабря исполнится 80 лет с момента выпуска первого двигателя в челябинском тылу после эвакуации на ЧТЗ Харьковского моторостроительного завода № 75.«Накопленный многолетний опыт и имеющийся потенциал сделал ЧТЗ уникальным для России центром компетенций в области танкового двигателестроения. Наше предприятие сегодня активно работает на укрепление отечественной экономики и оборонно-промышленного комплекса, что повышает общую значимость южноуральского региона для страны», - отмечает Владимир Лебедев.Справочно:- промышленное объединение по производству и продаже широкой гаммы колесной и гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, трубоукладчиков, фронтальных погрузчиков)., в периметре которого более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Это известные в России и мире разработчики и производители подвижного состава, коммунальный и дорожно- строительной техники, танков и другой техники.– российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. AzAzA 2021-02-25YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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