В Снежинске установят 2,5 тысячи интеллектуальных светильников

Провайдер цифровых услуг и решений компания «Ростелеком» приступила к модернизации уличного освещения в Снежинском городском округе в рамках энергосервисного контракта с окружным управлением городского хозяйства. В Снежинске, а также в деревне Ключи и в поселках Ближний Береговой и Сокол компания установит около 2,5 тысяч интеллектуальных светильников. С помощью новых технологий муниципалитет будет ежемесячно экономить до 70 % на оплате электроэнергии. Компания «Ростелеком» выступает инвестором и интегратором проекта, поэтому модернизация пройдет без затрат бюджетных средств.Умные фонари солнечного спектра обеспечат комфортное освещение более 80 улиц округа. Модернизация пройдет в первую очередь вблизи социально значимых объектов: школ, детских садов, библиотек. «Ростелеком» в Челябинской области развивает технологии “Умного города» с 2016 года. Южный Урал сегодня является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству населенных пунктов, где внедрены интеллектуальные решения в области энергосбережения сферы ЖКХ. На улицах сорока населенных пунктов Челябинской области, включая крупные города региона — Касли, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатка, Троицк — работают более 28 000 умных светильников», – отметил директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.Настройки оборудования позволяют обеспечить максимальную видимость даже в сумерках. Умные фонари со светодиодами солнечного спектра способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от минус 60°С до плюс 40°С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы округа не менее четверти века. Но главное их преимущество — способность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.«Современные цифровые решения для уличного освещения дают возможность повысить безопасность пешеходов и водителей, сделать улицы комфортнее и уютнее, сэкономив электроэнергию и бюджет. Благодаря модернизации системы освещения мы ожидаем, что размер экономии электроэнергии для Снежинского городского округа должен составить не менее 9 млн кВт/ч за период действия контракта», – подчеркнул глава Снежинского городского округа Игорь Сапрыкин. В настоящее время специалисты связи уже приступили к замене старых фонарей на энергоэффективные на объекте первой очереди – улице Забабахина в Снежинске. Далее специалисты компании займутся модернизацией фонарей, освещающих снежинские улицы Свердлова, 40 лет Октября, ул. Ленина и ул. Васильева.Справочно:ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».