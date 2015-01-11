Эксперты назвали ситуацию с туберкулезом на Урале наиболее сложной

По мнению экспертов, на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири самая сложная ситуацию с распространением туберкулеза.

«У нас традиционно есть регионы, в которых туберкулез остается сложной проблемой. Наиболее благополучная ситуация в Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе, Южном. А наиболее сложная – это Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа. Именно там регионы, где заболеваемость выше среднероссийской и смертность выше», – сказала главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.

Она отметила, что за последний год вместе со снижением заболеваемости наблюдался незначительный прирост смертности в 20 регионах.

«В 2020 году на Южном Урале выявлено 1 263 заболевших. Каждый активный переносчик туберкулеза может заразить от 10 до 20 человек. За пять лет заболеваемость снизилась в два раза. Связано это с профосмотрами, пациент своевременно выявляется и получает все необходимое лечение», – рассказала Марина Лехляйдер, главный внештатный специалист фтизиатр министерства здравоохранения Челябинской области.

Вовремя обнаружить заболевание помогает регулярная флюорография.

https://dostup1.ru/medicine/Experty-nazvali-situatsiyu-s-tuberkulezom-na-Urale-naibolee-slozhnoy_135484.html