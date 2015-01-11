» В России планируется эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств

Проведение эксперимента по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств стало одним из ключевых вопросов Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, прошедшем в режиме ВКС под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.С такой инициативой выступил сам бизнес. Предварительно её обсудили на заседании межведомственной отраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции фармацевтической и медицинской промышленности при государственной комиссии с участием представителей профильных некоммерческих общественных организаций, производителей средств дезинфекции и антисептической продукции и федеральных органов исполнительной власти.«В результате заседания межведомственной рабочей группы было принято решение о необходимости проведения на территории России эксперимента по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков – дезинфицирующих средств», – отметил Денис Мантуров.Члены госкомиссии одобрили проект постановления правительства о проведении соответствующего эксперимента с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. Конкретный срок введения обязательной маркировки будет определен по его результатам.В период пандемии министерство промышленности Челябинской области организовало взаимодействие более, чем со 140 производителями средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, активно прорабатывало с предприятиями региона возможности перепрофилирования бизнеса. В итоге 11 предприятий наладили выпуск кожных антисептиков, три - дезинфицирующих средств. Потребителями данной продукции являются промышленные предприятия, аптеки, управляющие компании, образовательные учреждения, магазины и т.д. Объем производимой продукции составляет до 5 т в сутки. Всё это помогло обеспечить защиту людей в сложной эпидемиологической ситуации. Минпром сформировал перечень производителей антисептиков, дезинфицирующих средств и обеззараживающих аппаратов для обеспечения потребностей организаций, предприятий и физических лиц. Он до сих пор регулярно пополняется и обновляется.Тем не менее, в регионах, самостоятельно производящих антисептики, зафиксированы случаи появления сомнительных косметических товаров, выдаваемых за средства дезинфекции. Чтобы сделать этот рынок прозрачнее, защитить потребителей от подделок, а честный бизнес – от недобросовестной конкуренции, и необходима маркировка такой продукции.