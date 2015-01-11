2021-04-30YEKT06:00:00 | Новости Городские новости Как отработали в 2020 году: глава округа отчитался перед депутатами На состоявшейся 29 апреля сессии Собрания депутатов Евгений Щербаков и председатель Собрания Сергей Гергенрейдер представили отчеты о деятельности органов местного самоуправления в 2020 году.

Озерские депутаты приняли отчет главы округа за 2020 год, против не проголосовал ни один депутат.

В первой части заседания депутаты утвердили новую редакцию Положения об Общественной палате округа. В связи с тем, что произошли значительные изменения в законодательстве, Положение было переработано и приведено в соответствие с федеральными и региональными законами. В ближайшее время начнется формирование нового состава палаты. Также на сессии утвердили время проведения публичных слушаний об исполнении бюджета. Они пройдут 20 мая в 17 часов в актовом зале администрации.

Вторая, ключевая часть повестки дня была посвящена итогам 2020 года. Глава округа Евгений Щербаков в начале своего доклада подчеркнул, что в прошлом году мы все столкнулись с новыми реалиями жизни, которые принесла с собой коронавирусная инфекция:

– Были затронуты все сферы жизни муниципалитета, потребовалась перестройка работы всех подразделений. Тем не менее мы смогли сохранить набранный темп развития округа.

Глава поблагодарил сотрудников здравоохранения, социальной защиты населения, волонтеров – всех, кто находился на переднем крае борьбы с пандемией, заботился о жизни и здоровье жителей округа.

В своем докладе Евгений Щербаков подробно остановился на наиболее важных приоритетных направлениях деятельности администрации. Цифры, которые он привел в ходе своего выступления, подтвердили, что администрация уделяла и продолжает уделять повышенное внимание решению таких приоритетных проблем, как дорожный ремонт, благоустройство, жилищное строительство, социальная поддержка населения округа.

Самым масштабным в этом году стал капитальный ремонт Метлинского шоссе (около 10 км) и улицы Береговой (около 3 км) посёлка Метлино. Ремонт картами охватил более пяти километров отдельных участков дорог во всём округе. Помимо автомобильных дорог, в 2020 году было восстановлено асфальтовое покрытие на пешеходных дорожках на бульварах Луначарского и Гайдара.

В рамках создания комфортной городской среды были благоустроены: пляж «Дальний», а также две дворовые территории по б. Гайдара, 26 и по ул. Свердлова, 3, запланировано благоустройство 2 и 3 очередей пешеходной зоны пр. К. Маркса, которое уже началось в апреле этого года. По результатам 2020 года Озерск занял второе место среди городов Челябинской области с благоприятной средой согласно индексам качества, рассчитанным Минстроем России, набрав 197 баллов из максимально возможных 360 (в 2019 году – 192).

-За последние пять лет выполнен значительный объем работ по благоустройству, однако содержание объектов зачастую вызывает критику со стороны жителей. И, здесь хочется отметить активную позицию депутатского корпуса по контролю и мониторингу работ по благоустройству, ремонту и содержанию городской инфраструктуры. Уверен, что итоги работы помогут нам правильно оценить, что удалось, а что не удалось сделать, осмыслить причины и сконцентрировать свое внимание на перспективах, где надо проявить большую активность, на чем акцентировать усилия. - отметил глава округа.

Учитывая, что в структуре расходов 2020 года наибольший удельный вес занимали расходы на образование и социальную политику, Евгений Щербаков особенно много внимания уделил именно этим направлениям.

В завершении доклада глава определил наиболее важные приоритеты в работе на 2021 год: ремонт озерских дорог, участие в национальных проектах, продолжение реконструкции освещения в городе и поселках, ремонт жилого фонда.

– Уважаемые депутаты, за всеми цифрами и результатами стоит труд озерчан. Достигнутые показатели социально-экономического развития округа – итог целенаправленной работы и совместных усилий. Я признателен всем, кто помогал осуществить поставленные задачи в непростой 2020 год, в который проявились лучшие качества людей – профессионализм, человечность, отзывчивость на чужую просьбу или беду.



Евгений Щербаков также поблагодарил за конструктивное взаимодействие руководство ФГУП «ПО «Маяк», жителей, общественные организации, коллектив администрации, руководителей предприятий и учреждений, социальных партнеров.

Далее с докладом о работе Собрания депутатов выступил председатель Сергей Гергенрейдер. Онсделал акцент на том, что прошедший год показал важность и значимость конструктивного взаимодействия двух ветвей муниципальной власти – администрации и Собрания депутатов. Кроме того, 2020 год стал богатым на события политической жизни, состоялись выборы в местный парламент, конкурс на замещение должности главы Озерского городского округа. На протяжении всего года депутаты поднимали и рассматривали самые важные и непростые вопросы местного значения и принимали участие в решении большинства городских проблем.

– Собранием депутатов в сжатые сроки был рассмотрен проект бюджета округа на 2021 год. В процессе его рассмотрения обсуждались разделы главного муниципального финансового документа по каждому распорядителю бюджетных средств. Из-за пандемии был частично приостановлен прием по личным вопросам. Однако были налажены новые формы общения с гражданами – проводились встречи с избирателями на местах (во дворах), посредством телефонной или видеосвязи, – подчеркнул Сергей Гергенрейдер.

В 2020 году депутаты реализовали значительное количество собственных инициатив, выполняли наказы избирателей. Особенно ярко проявилась в так называемый «пандемийный год» работа с общественными организациями. Ответом на пандемию стала активизация волонтёрского движения, и депутатский корпус не остался в стороне:

– Члены Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов совместно с депутатами партии Единой России вошли в число добровольцев акции #МыВместе. К движению присоединились неравнодушные и отзывчивые жители округа, а также общественные организации и предприятия.

Немаловажным считаю и то, что граждане в течение отчетного периода не оставались наедине со своими проблемами. Представители депутатского корпуса всегда находились и находятся в открытом диалоге с избирателями.

Председатель Собрания депутатов поблагодарил главу округа, работников администрации и ее структурных подразделений, Контрольно-счетную палату за плодотворное сотрудничество, выразил надежду на дальнейшую совместную работу, направленную на развитие Озерского городского округа.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-04-30YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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