Поздравляем мусульман с праздником Ураза-байрам!

Искренне поздравляем вас с наступлением праздника Ураза-байрам, который имеет большое значение в жизни мусульман и олицетворяет собой многовековые ценности Ислама, высокие нравственные и духовные идеалы. В эти дни сердца верующих особенно настроены на добро.
Отрадно, что мусульмане нашего округа активно участвуют в общественной и культурно-просветительской жизни, способствуют воспитанию молодежи на основе уважительного отношения к представителям разных национальностей и вероисповедания, вносят посильный вклад в поддержание мира и согласия.
Пусть Ураза-байрам принесет в каждый дом тепло и радость, взаимопонимание, спокойствие, благополучие и достаток.
Желаем всем крепкого здоровья и успехов во всех благих начинаниях.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер.
Поздравляю всех мусульман Южного Урала с большим праздником Ураза-байрам!
Этот светлый день знаменует окончание священного месяца Рамадан – времени раздумий и духовного очищения. Ураза-байрам наполняет сердца верующих теплом и радостью, оптимизмом и праздничным настроением. Этот день служит связующим звеном между поколениями мусульман, помогая сохранить исконные ценности ислама – уважение к старшим, терпение, милосердие, гостеприимство, стремление творить добрые дела, жить в мире и согласии, следуя нравственным законам и традициям.
Желаю всем хорошего праздника, крепкого здоровья, счастья, благоденствия и неубывающих сил для созидательного труда на благо Южного Урала и нашей общей Родины – России.
Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа