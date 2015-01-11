Учитель-логопед из Озерска вошла в топ-пять лучших педагогов области

В конце апреля в Снежинске проходил областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании». Озерск представляла логопед детского сада «Сказка» Ольга Малышева.
В ходе личной встречи начальник управления образования Любовь Горбунова, заведующая детским садом Оксана Соха и сама конкурсантка поделились своими впечатлениями. Педагоги рассказали, что в профессиональном испытании принимали участие 30 лучших педагогов Челябинской области. Традиционно конкурс проходил в три этапа, конкурсантам были предложены следующие задания: мастер-класс, педагогическое мероприятие с детьми, творческая самопрезентация, публичное выступление и ток-шоу «Профессиональный разговор».
Ольга Сергеевна на всех этапах продемонстрировала высокий уровень профессионального мастерства и вошла в пятерку лучших.
– В нашем детском саду работает большая дружная сплочённая команда, которая занималась подготовкой специалиста, поддерживала и активно участвовала в конкурсе, наверное, поэтому нам и удалось достигнуть такого замечательного результата, – отметила заведующая детским садом №53 Оксана Соха. – Мы старались помогать Ольге Сергеевне на всех этапах, в том числе, и непосредственно на самом конкурсе в Снежинске, она никогда не оставалась одна.
– Вы молодцы, мы гордимся вами, всем коллективом детского сада №53. Вы в очередной раз продемонстрировали, что в Озерске лучшие педагоги и лучшая система образования, – подчеркнул Евгений Щербаков.
Кроме того, в ходе встречи глава округа поинтересовался положением дел в детском саду, в решении каких проблем муниципалитет может оказать детскому саду помощь.
– Для меня конкурс стал экзаменом, я поняла, что многое умею, но и многому могу ещё научиться. Вокруг меня находятся прекрасные люди, которые всегда готовы помочь. Я уверена, что работаю в первоклассной команде и сама являюсь её достойным представителем, – рассказала Ольга Малышева. – На практике мы работаем с детьми с ограниченными возможностями здоровья, но конкурс показал то, что наш опыт может быть полезен широкому кругу самых разных детей, что очень важно.
– Озерск гордится этой победой, этот конкурс прославил озерское дошкольное образование на уровне Челябинской области. Я была уверена, что Ольга Малышева войдёт в число победителей, поскольку она высокий профессионал, постоянно интересуется современными интерактивными технологиями, которые применяет в своей профессиональной деятельности. Детский сад №53 – один из самых передовых в округе, потенциал у команды большой, впереди у них ещё много высот. Молодцы, спасибо за достойное представление Озерска на областном уровне, – поздравила озерскую конкурсантку начальник управления образования Любовь Горбунова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа