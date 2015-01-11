Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС 18.05.2021

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Прослушайте сообщение поисково-спасательной службы.

1. Сегодня вторник 18 мая

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 19 град. С

• атмосферное давление 740 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 55 %

• ветер Западный, сев-зап 1 м/с.

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 22-9п, Семенова 12-2п, С 8.30 до 15.30

Иртяшская 4, С 9 до 13 часов

Гайдара 17-1п, С 9 до 12 часов

2 В сетях электро-снабжения

плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения К.Маркса 22-9п, С 8.30 до 15.30 часов

Гайдара 17-1п, Семенова 12-2п, С 9 до 12 часов

Иртяшская 4, С 9 до 13 часов

Вниманию жителей Озерского городского округа!

18 мая в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более. Во второй половине дня 18 мая местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до +36°.

С 24 апреля 2021 года на территории Челябинской области установлен особый противопожарный режим, на период действия которого ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- посещение гражданами лесов;

- разведение костров;

- выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях;

Уважаемые озерчане!

Наблюдается высокая активность клещей! Зарегистрировано 115 укушенных, из них 33 детей. Помните – укус клеща практически не заметен и очень опасен! При посещении леса соблюдайте меры личной безопасности, проводите тщательный осмотр после посещения парков, садов, используйте репелленты против клещей.

Если Вас укусил клещ, не пытайтесь удалить его самостоятельно, обратитесь за медицинской помощью.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварийна 18 мая 2021 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 11-16°, в горах и низинах плюс 6-11°, днем плюс 27-32°, в южных районах до плюс 36°.

НЯ: 18 мая в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более.

ОЯ: Во второй половине дня 18 мая местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до +36°.

3.1 Лесопожарная обстановка. На основании распоряжения правительства Челябинской области с 24 апреля 2021 г. введен противопожарный режим в лесах Челябинской области.

3.2. Техногенные ЧС:

3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

3.4. Обстановка на водных объектах: прогнозируются происшествия, связанные с нарушением правил безопасности в связи с продолжением сезона рыбной ловли и выходом людей на тонкий лед, а также нарушениями правил использования маломерных судов (Р=0,3). Наибольшая вероятность на территории 7 МО: Аргаяшский МР (Аргазинское водохранилище), Копейский ГО (оз. Синеглазово, оз. Шелюгино, карьер Песчаный), Магнитогорский ГО (р. Урал), Миасский ГО (Поликарпов пруд, р. Миасс), Саткинский МР (р. Б.Сатка, р. Ай), Троицкий МР (р. Уй, р. Увелка), Челябинский ГО (р. Миасс, Голубой карьер, оз. Первое, Шершневское водохранилище).

3.5. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 170 сообщений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/46990/