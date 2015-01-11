Алексей Текслер распорядился развлечь не попавших в лагерь детей

В Челябинской области вот-вот стартует летняя оздоровительная кампания. Но в лагеря — городские или за городом — попадут далеко не все дети. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов обеспечить качественный и безопасный отдых для не попавших в лагерь детей. Рабочее совещание с главами состоялось во вторник, 18 мая.

«Губернатор поручил главам организовать досуг и занятость тем, кто останется дома. Подключить молодежные, волонтерские организации, спланировать мероприятия на все лето. Особое внимание Текслер попросил уделять детям из групп риска и неблагополучных семей»,

— заявили в пресс-службе главы региона.

Также в области будут усилены меры безопасности на водоемах. На пляжах организуют дежурство спасателей и волонтеров, ведь не секрет, что ребята во время каникул ходят купаться тайком от родителей.

Летняя оздоровительная кампания стартует уже в конце мая. В этом году на территории Челябинской области откроют двери 779 загородных и пришкольных лагерей. Из-за коронавируса их наполняемость не должна превышать 75 процентов. Увы, родителям снова не разрешат посещать школьников в выездных лагерях.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/aleksey-teksler-rasporyadilsya-razvlech-ne-popavshikh-v-lager-detey/