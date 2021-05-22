Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 24.05.2021 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельника 24 мая

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 12 град. С

• атмосферное давление 743 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 93 %

• ветер северо-восточный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

К.Маркса 22-5,8п С 8.30 до 15.30

Уральская 20 С 9 часов до оконч

Дзержинского 59-2п С 9 до 13 часов

К.Маркса 7 С 9 до 14 часов

2 В сетях электро-снабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения

К.Маркса 22-5,8п С 8.30 до 15.30 часов

Дзержинского 59-2п С 9 до 13 часов

К.Маркса 7 С 9 до 14 часов

Вниманию жителей Озерского городского округа!

С 20 мая возобновляет движение маршрут №55 (взамен маршрута №5) от ДК «Маяк»-КПП №2 на 06.00, 07.00. 08.00 и на 16.00, 17.00,18.00

С 24 апреля 2021 года на территории Челябинской области установлен особый противопожарный режим, на период действия которого ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- посещение гражданами лесов;

- разведение костров;

- выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях;

Вниманию озерчан!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» с 24 мая проводит обучение слушателей по программе профессиональной подготовки «Матрос – спасатель».

По окончанию обучения возможно трудоустройство на пляжах города.

Всем заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 7-67-72.

Уважаемые озерчане!

Наблюдается высокая активность клещей! Зарегистрировано 115 укушенных, из них 33 детей. Помните – укус клеща практически не заметен и очень опасен! При посещении леса соблюдайте меры личной безопасности, проводите тщательный осмотр после посещения парков, садов, используйте репелленты против клещей.

Если Вас укусил клещ, не пытайтесь удалить его самостоятельно, обратитесь за медицинской помощью.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 24 мая 2021 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер южной четверти ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью плюс 6-11°, в низинах до плюс 1°, днем плюс 25-30°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: 21-23 мая в большинстве районов Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале), местами- высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Лесопожарная обстановка:

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: 20 мая в южной половине и местами в северной половине Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале), на остальной территории сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

3.1 Лесопожарная обстановка. На основании распоряжения правительства Челябинской области с 24 апреля 2021 г. введен противопожарный режим в лесах Челябинской области.

3.2. Техногенные ЧС:

3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

3.4. Обстановка на водных объектах: прогнозируются происшествия, связанные с нарушением правил безопасности в связи с продолжением сезона рыбной ловли и выходом людей на тонкий лед, а также нарушениями правил использования маломерных судов (Р=0,3). Наибольшая вероятность на территории 7 МО: Аргаяшский МР (Аргазинское водохранилище), Копейский ГО (оз. Синеглазово, оз. Шелюгино, карьер Песчаный), Магнитогорский ГО (р. Урал), Миасский ГО (Поликарпов пруд, р. Миасс), Саткинский МР (р. Б.Сатка, р. Ай), Троицкий МР (р. Уй, р. Увелка), Челябинский ГО (р. Миасс, Голубой карьер, оз. Первое, Шершневское водохранилище).

3.5. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 173 сообщения.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/47071/