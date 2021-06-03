Оперативная информация

За все время пандемии коронавируса самыми популярными фейками в России оказались вред вакцин и история про русского врача, который работал в Ухани и знает способы борьбы с COVID-19. Аналитики «Яндекс.Кью» и специалисты РАНХиГС и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» составили список фейков и рассказали, как менялась их популярность в течение полутора лет Подробнее