Оперативная информация

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):
4 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, существует угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличение площади природных пожаров до крупных в связи с прогнозируемыми порывами ветра свыше 15 м/с (что может способствовать быстрому распостранению пожара).