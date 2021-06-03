Самым популярным фейком о коронавирусе стала история о враче Юре из Уханя

За все время пандемии коронавируса самыми популярными фейками в России оказались вред вакцин и история про русского врача, который работал в Ухани и знает способы борьбы с COVID-19. Аналитики «Яндекс.Кью» и специалисты РАНХиГС и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» составили список фейков и рассказали, как менялась их популярность в течение полутора лет.

Так, всего с января 2020 года в социальных сетях распространились 244 фейка, среди которых: прививка от коронавируса может привести к бесплодию; от COVID-19 помогают имбирь и водочные ингаляции; российский врач Юра работал в Ухани, знаком с коронавирусом и хорошо знает, как с ним бороться; против инфекции эффективен «Арбидол»; посылки из Китая могут быть опасны и многие другие.

«Самые „живучие“ фейки связаны с вакцинацией, интерес к ним сохраняется практически с начала распространения коронавируса в России. Для остальных характерны резкие взлеты и падения: например, интерес к народным средствам и псевдомедицинским советам был высок только прямо перед и во время первой и второй волн коронавируса»,

— сообщили исследователи.

Интересно, что некоторые фейки были особенно популярны лишь в некоторых российских городах. Например, в Казани пользователи чаще всего хотели узнать, действительно ли в масках живут наночерви. На Дальнем Востоке был распространен фейк о том, что китайцы заражают людей коронавирусом с помощью специального порошка. Челябинцы интересовались, эффективны ли против коронавируса «Арбидол» и азитромицин, действительно ли COVID-19 создал Билл Гейтс и правда ли, что инфекцию «выпустили» для того, чтобы оставить на земле «золотой миллиард».

«С инфодемией — как с эпидемией: чтобы побороть ее, необходимо выработать коллективный иммунитет. У людей должны появиться критическое мышление и навыки проверки информации. Но это очень долгий процесс. Что можно делать сейчас — это максимально помогать тем, кто пробует проверить фейки в интернете. Это мы и стараемся делать: теперь, когда пользователь поиска Яндекса задает запрос, про который мы знаем, что в нем содержится ковидный фейк, он сразу видит опровержение»,

— отметила руководитель сервиса «Яндекс.Кью» Тоня Самсонова.

Напомним, за распространение фейков о коронавирусе в интернете предусмотрены не только административное, но и уголовное наказания.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/samym-populyarnym-feykom-o-koronaviruse-stala-istoriya-o-vrache-yure-iz-ukhanya/