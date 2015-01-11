Более 350 озерчан ежедневно приходят на вакцинацию от коронавируса

Вчера состоялось заседание штаба по недопущению распространения COVID-19, в котором приняли участие руководители муниципалитета, представители силовых структур и правоохранительных органов, ФГУП «ПО «Маяк», медицинских учреждений.

По информации главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу Эдуарда Будущева, рост заболеваемости коронавирусом в округе продолжается, за июнь зарегистрировано 135 заболевших, большинство, как сообщалось ранее, - жители округа 20-50 лет.

Руководитель УМВД по г. Озерск Сергей Ревякин сообщил, что в округе проводится профилактическая работа: правоохранители напоминают гражданам об использовании средств индивидуальной защиты (масок) в местах массового скопления людей.

-Вакцинация в округе набирает обороты: на 29 июня количество озерчан, поставивших вакцину - более 12400 человек. Желающих много, по статистике, в день прививается примерно более 350 человек. В наличии вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона», - рассказал заместитель главного врача Клинической больницы № 71 Сергей Воронин.

Сотрудники ФГУП «ПО «Маяк» проходят вакцинацию в здравпунктах своих подразделений.

Как поставить прививку от коронавируса

Для желающих защитить себя и окружающих от коронавирусной инфекции, в городской и заводской поликлиниках работают кабинеты вакцинации.

Предварительная запись для тех, кто планирует поставить вакцину в течение месяца на сайте КБ № 71 Вакцинация городская поликлиника

Запись на вакцинацию доступна по телефонам:

4-40-90 (городская поликлиника),

2-50-12 (заводская поликлиника).

Также можно прийти без предварительной записи в кабинет № 602 городской поликлиники или кабинеты № 35, 36 заводской поликлиники (для всех жителей Озерска). Вакцина будет поставлена в день обращения. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.

График работы кабинетов вакцинации в заводской поликлинике:

пн, ср, пт - 8:30-15:00; вт, чт - 12:00-18:30.

График работы кабинета № 602 в городской поликлинике:

пн-пт - 8:00-18:00

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа