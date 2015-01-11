В Озерске завершилась летняя школа-интенсив по компьютерной грамотности для подростков духовно-просветительской программы «Росток».

Более 50 юных озерчан получили сертификаты о прохождении летнего IT-интенсива духовно-просветительской программы «Росток», которая реализуется по инициативе мецената, уроженца Озерска Андрея Комарова.

В ходе десятидневного онлайн-интенсива школьники под руководством опытных наставников Международной компьютерной академии «ШАГ» познакомились с одной из самых востребованных на сегодняшний день профессией IT-специалиста. Насыщенная программа курса позволила включить обучение по основным digital-направлениям и дать расширенный уровень владения цифровыми навыками. Участники проекта научились создавать собственные сайты, игры, монтировать медиаконтент, моделировать 3D объекты и многое другое.

Программа курса, разработанная с учетом запросов молодежи на обучение прикладным цифровым навыкам, получила большой отклик у подростков Озерска и позволила им сформировать представление о ключевых профессиях IT-отрасли, многие из которых они смогут освоить на практике в медиа-студии, созданной на базе Культурно-досугового центра.

Кроме этого, участники духовно-просветительской программы «Росток» побывали на мастер-классе шеф-редактора Уральского медиа-холдинга Светланы Вохмяниной. На примере работы Первоуральского телевидения они познакомились с основами профессии журналиста и узнали о современных тенденциях в мире цифровых медиа.

Справочно:

Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в городе Озерске с 2017 года по инициативе и при финансовой поддержке уроженца Озерска, мецената, почетного гражданина Челябинской области Андрея Комарова и включает ряд масштабных социокультурных и образовательных мероприятий для детей и подростков. Программа «Росток» в социальных сетях: https://instagram.com/rostok_ozersk и https://vk.com/rostok_ozersk

Международная компьютерная академия ШАГ готовит программистов, дизайнеров и системных инженеров, которых нельзя заменить искусственным интеллектом с 1999 года. По окончании обучения студенты получают международный диплом Компьютерной Академии «ШАГ».